Alacranes de Durango vence 3-1 a Atlético Morelia y amarra su boleto a la Liguilla

Con anotaciones de Oteo, el Vikingo González y Angulo, el conjunto arácnido consiguió una importante victoria ante los Canarios y aseguró su boleto a la fiesta grande, respaldado por una afición que convirtió el Zarco en una auténtica fortaleza.

En una noche de intensidad, emociones y mucho carácter, Alacranes de Durango consiguió una victoria fundamental al derrotar 3-1 a Atlético Morelia en el Estadio Francisco Zarco, resultado que le permitió asegurar su clasificación a la Liguilla.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto duranguense mostró su intención de hacer pesar la localía. El encuentro comenzó con mucha disputa en el mediocampo e imprecisiones de ambos equipos, pero poco a poco los arácnidos encontraron los espacios para generar peligro.

El Verdiblanco respondió desde el inicio

Al minuto 18 llegó el primer estallido en el Zarco. David Oteo sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes para poner el 1-0 a favor de los locales. El alacrán ya había picado y la afición comenzaba a hacer sentir su aliento.

La ventaja dio confianza a los duranguenses, que continuaron buscando el arco rival. Al minuto 40, Eduardo “Vikingo” González apareció para marcar el segundo tanto de la noche, haciendo explotar las tribunas y colocando el 2-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Ventaja antes del descanso

Para la parte complementaria, Atlético Morelia salió en busca de acortar distancias y al minuto 51 encontró el descuento mediante un tiro libre ejecutado por Diego Aguilar, quien colocó el marcador 2-1.

El partido entró en una etapa de mayor intensidad. Al minuto 67, Alacranes sufrió la expulsión de Osmar Muñoz, quien recibió su segunda tarjeta amarilla, por lo que el conjunto local tuvo que afrontar el resto del encuentro con diez hombres.

Resistencia con diez hombres

Lejos de renunciar al ataque, los arácnidos siguieron buscando ampliar su ventaja. Al minuto 75 consiguieron una oportunidad desde los once pasos y David Angulo tomó la responsabilidad para convertir al minuto 77, firmando el 3-1 que dio mayor tranquilidad a los locales.

En la recta final, Alacranes realizó movimientos para mantener el orden y administrar el resultado. Atlético Morelia intentó reaccionar, pero el conjunto duranguense defendió su ventaja con determinación.

Después de los seis minutos agregados, llegó el silbatazo final. El marcador quedó 3-1 a favor de los locales y el Estadio Francisco Zarco se convirtió en una auténtica fiesta.

La Liguilla ya es una realidad

A falta de un partido para concluir la fase regular, todo indica que Alacranes de Durango enfrentaría a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en los cuartos de final de la Liguilla. Los días y horarios de esta serie están pendientes de confirmación oficial.