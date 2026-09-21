Alan Cervantes es baja del Tri por lesión: Isaías Violante tomará su lugar con Rafa Márquez

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó la baja oficial de Alan Cervantes para la próxima gira amistosa de la Selección Mexicana. El mediocampista del Club América quedó descartado de la convocatoria tras presentar problemas físicos en la Liga MX, lo que obliga al cuerpo técnico a reestructurar su planificación inmediata.

El futbolista sufrió una molestia muscular durante el Clásico Nacional ante Chivas disputado el pasado sábado, partido en el que salió de cambio al minuto 52. Tras la valoración médica, se determinó que el jugador no está en condiciones óptimas para encarar la exigencia física de los compromisos internacionales.

¿Quién reemplazará al jugador azulcrema?

Ante la baja, las autoridades anunciaron que Isaías Violante, también integrante del cuadro azulcrema, tomará su lugar en el plantel. Violante, cuya llegada estaba contemplada para la escala en Nueva Jersey, reportó de inmediato a los trabajos en el Centro de Alto Rendimiento para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico.

Esta ausencia constituye el primer ajuste forzado para Rafael Márquez al frente del banquillo tricolor. El estratega inicia formalmente su ciclo con la encomienda de construir un equipo competitivo, por lo cual este tipo de imprevistos pone a prueba la profundidad y respuesta de la plantilla azteca.

¿Cuándo jugará la Selección Mexicana?

El Tri disputará cuatro encuentros de preparación en suelo estadounidense durante esta fecha FIFA. El estreno de Márquez será el sábado 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore, mientras que el segundo duelo se escenificará el 29 de septiembre frente a Perú en la ciudad de Nueva Jersey.

La actividad continuará el sábado 3 de octubre enfrentando a Estados Unidos en Phoenix, Arizona. Por último, la gira tricolor concluirá el martes 6 de octubre en Los Ángeles disputando el choque ante Chile, cerrando un bloque decisivo de pruebas para la escuadra nacional.