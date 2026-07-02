Alarma en Nazas caída de hasta 80% en remesas; comercio ya resiente los efectos

La disminución en el envío de remesas hacia el municipio de Nazas ya comenzó a afectar la economía local, al registrarse una reducción de hasta el 80 por ciento en los recursos que reciben las familias migrantes, situación que ya impacta directamente en el comercio y en las actividades productivas.

Darío Medina Reyes, presidente municipal de Nazas, señaló que la baja en las remesas resulta preocupante debido a que tradicionalmente durante estas fechas aumenta el envío de dinero desde Estados Unidos, previo al inicio de la Feria de Santa Ana y la temporada de regatas.

Explicó que este año el comportamiento ha sido completamente distinto, pues los establecimientos donde habitualmente se cobran las remesas muestran una disminución considerable en la afluencia de personas.

"Antes era común llegar a las ocho de la mañana y encontrar filas de unas 30 personas esperando retirar su dinero; ahora apenas llegan cinco", comentó el alcalde.

Indicó que esta reducción ya se refleja en la actividad comercial del municipio, debido a que gran parte de esos recursos se destinan al consumo de las familias y también a las actividades del campo.

En cuanto al sector agrícola, Medina Reyes consideró que difícilmente se repetirá un año tan complicado como 2025, cuando las altas temperaturas afectaron severamente la producción de nuez y la alfalfa.

Recordó que el año pasado los nogales prácticamente no produjeron debido a la falta de horas frío, condición indispensable para el desarrollo del cultivo. Como ejemplo, explicó que un productor que normalmente obtiene alrededor de cinco toneladas de nuez en tres hectáreas apenas logró cosechar unos 500 kilogramos.

Añadió que, además, la alfalfa fue afectada por una enfermedad conocida como "velo de novia", lo que agravó aún más las pérdidas para los productores.

El presidente municipal comentó que durante este año las condiciones climáticas han mejorado gracias a las lluvias registradas en las últimas semanas, incluso con una fuerte granizada, lo que ha permitido disminuir las temperaturas y favorecer el desarrollo de los nogales.

Confió en que para la cosecha de octubre se obtenga una buena producción de nuez, aunque señaló que aún será necesario esperar que la calidad del fruto sea favorable y que existan condiciones para su comercialización en el mercado de Estados Unidos.

Medina Reyes destacó que la economía de Nazas depende en gran medida de la producción de nuez y alfalfa, por lo que la recuperación del campo y la reactivación del flujo de remesas serán determinantes para mejorar la situación económica del municipio.