Alas y Raíces celebra su 30 aniversario con actividades artísticas y culturales

El programa Alas y Raíces celebró su 30 aniversario con una serie de actividades artísticas y culturales dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Como parte de esta conmemoración, en días pasados se presentó la puesta en escena “El sueño de Angelino”, a cargo de Miguel Rodríguez, de la compañía Teteutzin Artes Vivas, en el Teatro General Francisco Villa.

Niñas y niños de nivel preescolar disfrutaron de esta divertida y emotiva obra, que fomenta la imaginación, la creatividad y el acercamiento a las artes escénicas desde la infancia. “El sueño de Angelino” es una creación original de la propia compañía, que ha sido presentada anteriormente en distintos espacios culturales de Durango, consolidándose como una de sus producciones escénicas dentro del teatro de títeres.

CELEBRACIÓN

Como parte de las actividades conmemorativas por el 30 aniversario de Alas y Raíces, esta semana también se llevó a cabo una jornada cultural en la Escuela Primaria 7 de Noviembre, en la ciudad de Durango. Durante el encuentro se realizaron presentaciones artísticas, talleres y actividades creativas dirigidas a las infancias, con la participación de artistas y promotores culturales invitados.

La programación incluyó las presentaciones “El Caballero de los Dragones”, a cargo de Herman Reyes y Francisco Morales; “Draking Colmillo”, de Rogelio Veloz; y “Las aventuras de un lobo”, del Grupo Folclórico Huichol. Asimismo, se desarrollaron talleres de pintura impartidos por José Carlos Guzmán, artesanías wixárika por Yunior Carrillo, artesanía en piedra por Máximo Barraza y elaboración de figuras de barro por Moisés Guzmán.

A estas actividades se sumó la participación de estudiantes de diversas escuelas primarias, quienes tuvieron la oportunidad de acercarse a distintas expresiones artísticas y culturales mediante experiencias lúdicas y formativas.

Con estas acciones, Alas y Raíces celebró tres décadas de trabajo continuo en favor de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo espacios de encuentro, creatividad y aprendizaje a través del arte y la cultura en las comunidades de Durango.