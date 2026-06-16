Albañil amenaza con un cuchillo a policías en Durango, tras golpear a su propia madre

Un hombre fue detenido la mañana de este lunes en la colonia Valle del Guadiana, luego de ser señalado por presuntamente agredir físicamente a su madre y posteriormente amenazar con un cuchillo a elementos de la Policía Preventiva que acudieron al llamado de auxilio.

Los hechos ocurrieron cerca de las 08:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Freddy Fernández, entre Ignacio López Tarso, hasta donde acudieron agentes municipales tras recibir un reporte de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con María Victoria, de 62 años de edad, quien manifestó que su hijo, identificado como Gerardo, de 40 años de edad, se había tornado agresivo y la golpeó en el rostro durante una discusión al interior de la vivienda.

Con autorización de la reportante, los agentes ingresaron al domicilio y localizaron al señalado en el área de la cocina. De acuerdo con la información obtenida, al percatarse de la presencia policial, el hombre tomó un cuchillo y presuntamente amenazó a los elementos.

Ante la situación, los policías intentaron dialogar con el sujeto para que depusiera su actitud y entregara el arma blanca; sin embargo, este se habría negado a hacerlo y mantuvo una conducta agresiva.

Por ello, los agentes procedieron a someterlo y desarmarlo, asegurando el cuchillo que portaba. Posteriormente, le informaron el motivo de su detención y le dieron lectura a los derechos que le asisten como persona detenida, mismos que dijo comprender.

El hombre, de oficio albañil y estado civil soltero, fue trasladado junto con el objeto asegurado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

Será la autoridad correspondiente la que determine su situación legal y la posible responsabilidad que le resulte por los probables delitos de violencia familiar y las conductas derivadas de las amenazas contra los agentes de seguridad.