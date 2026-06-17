Albañil de la Mayagoitia está grave tras caer de un andamio en Tepehuanes

Un trabajador de la construcción perdió el equilibrio cuando laboraba en la segunda planta de una vivienda; sufrió múltiples contusiones hemorrágicas y fue trasladado de emergencia a la ciudad de Durango.

El hombre, que se desempeña como albañil, resultó gravemente lesionado luego de caer de un andamio mientras llevaba a cabo trabajos de construcción en el municipio de Tepehuanes, por lo que fue ingresado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como José Antonio Puga Ramos, de 39 años de edad, con domicilio en la calle Antonio Urías número 123, de la colonia Héctor Mayagoitia, en la capital duranguense.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 12:45 horas de este martes 16 de junio, cuando el trabajador se encontraba realizando labores propias de su oficio en una vivienda ubicada en la localidad de Los Pinos, en el municipio de Tepehuanes.

Se informó que el hombre se encontraba sobre un andamio en la segunda planta del inmueble cuando perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja, sufriendo diversas lesiones de consideración.

Tras el accidente, sus compañeros de trabajo le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron en un vehículo particular, al tiempo que solicitaron apoyo al número de emergencias 911.

En el trayecto fueron interceptados por una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos continuaron el traslado hacia el Hospital Regional de Santiago Papasquiaro. Posteriormente, debido a la gravedad de las lesiones, el paciente fue canalizado a la Clínica Nueva de la Cruz Roja y finalmente al Hospital General 450.

Personal médico informó que José Antonio presentó traumatismo craneoencefálico severo y múltiples contusiones hemorrágicas, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.

De los hechos tomó conocimiento personal de la Policía Investigadora de Delitos, siendo su madre, Marisela, de 57 años de edad, quien proporcionó los datos correspondientes a las autoridades.