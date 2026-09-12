Albañil está grave luego de tocar por accidente unos cables de alta tensión

Un trabajador de la construcción permanece internado en terapia intensiva luego de sufrir una descarga eléctrica cuando realizaba labores en la azotea de un establecimiento ubicado en la Zona Centro de Lerdo.

El lesionado fue identificado como Héctor Eduardo Ochoa Huitrón, de 29 años de edad, con domicilio en la colonia Francisco Zarco, de Gómez Palacio, quien se desempeñaba como albañil cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los hechos se registraron aproximadamente a las 16:30 horas del jueves 10 de septiembre, mientras Héctor trabajaba en la parte alta de una carnicería de carnes finas.

Al terminar parte de sus labores y disponerse a bajar de la azotea mediante una escalera, accidentalmente hizo contacto con cables de alta tensión, por lo que recibió una fuerte descarga eléctrica.

Además de las lesiones provocadas por la electricidad en diferentes partes del cuerpo, el trabajador sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue necesario brindarle atención médica de emergencia.

Inicialmente, Héctor Eduardo fue trasladado al Hospital General de Lerdo; sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, los médicos determinaron enviarlo posteriormente al Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención especializada.

El joven permanece internado en el área de Terapia Intensiva bajo vigilancia médica. Personal de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso y recabó información sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente laboral.