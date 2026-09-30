Albergue de estudiantes en Mezquital tendrá nuevos protocolos tras denuncias de estudiantes

A raíz de las denuncias contra elementos de la Policía Municipal y personal del Albergue San Francisco, del Mezquital, Durango, por presuntos abusos y hostigamiento contra los alumnos del lugar, el Gobierno Municipal confirmó a El Siglo de Durango que está en curso un proceso a través del Órgano Interno de Control para esclarecer los hechos, a la par del trabajo que lleva a cabo la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El presidente municipal del Mezquital, Nicolás Rodríguez Luna, declaró que, además de las capacitaciones que ya se solicitaron para el personal del albergue y de Seguridad Pública en materia de Derechos Humanos, habrá una actualización de protocolos y se contemplan una serie de mejoras para beneficio de los estudiantes.

Se van a actualizar, los protocolos y el reglamento, los cuales deberán ser aprobados por los integrantes del Cabildo, para que tanto el personal como los estudiantes tengan claro lo que se permite o no dentro del albergue.

“Va a involucrar a todos los que tenemos la responsabilidad, tanto directiva, el recurso humano, de prefectos, de cocina, todas las áreas van a tener ya un protocolo específico de cómo actuar, que era lo que no teníamos en el albergue, también hay que reconocer, había un reglamento que más bien parecía un decálogo, no te portes mal, no tires la basura, pero no tenía un verdadero protocolo de cómo realizar cada una de estas acciones cuando se presente algún suceso que complique o que dificulte el seguimiento a los alumnos”.

Adelantó mejoras para las instalaciones, ya que uno de los salones será remodelado en las próximas semanas, junto con el mejoramiento de una de las habitaciones de los jóvenes.

“La finalidad de todo esto es tratar de garantizar a nuestros alumnos de las diferentes escuelas que tengan mejores condiciones y en su momento no tener ninguna complicación con ellos”.

Apuntó que se buscará que el personal del albergue cuente con licenciatura en Pedagogía o Psicología, para que pueda dar un buen manejo a las situaciones que se presenten y orientar a los estudiantes. Asimismo, quienes lo requieran recibirán atención en materia de salud mental.

Reiteró que sí se ha estado trabajando para tener mejores condiciones en el albergue, con los protocolos necesarios para beneficio de los jóvenes.

En el caso de la alimentación y encierro que se señaló por algunos alumnos, apuntó que se va a revisar.

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

En cuanto a las investigaciones a cargo del Órgano Interno de Control sobre los videos que se compartieron en redes sociales, indicó que aunque no han culminado, pero ya contemplan la baja de una integrante del personal del albergue, precisamente porque el día en que precisamente se registraron los hechos, no se encontraba en su centro de trabajo.

“Vamos a dar de baja a una de las prefectas que está incumpliendo con sus horarios, con sus labores, ya la tenemos ubicada, de hecho, al prefecto que iban en teoría a golpear fue en una de las salas de esta prefecta que no estaba en su momento y que tenía un desorden”, explicó.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la información recabada hasta el momento, ese día un grupo de jóvenes estaba indisciplinado y un prefecto, al tratar de aplicar el reglamento, fue amenazado por estudiantes, quienes le dijeron que lo iban a golpear, por lo que los directivos tomaron acción.

“Aunque se les aplicó actividad física, los propios jóvenes desmienten que haya sido extremo como lo marcan en la nota, donde jamás hubo el vómito o que se haya vulnerado alguna condición física extrema. Incluso algunos de ellos reconocieron el incumplimiento del reglamento, que fue lo que ocasionó que entre directores se hablaran para tener un poquito de control”.

Señaló que los estudiantes están conscientes de lo que sucedió y ya se comprometieron a cumplir con el reglamento.

Precisó que se han presentado quejas por riñas entre los alumnos, incluso entre las mujeres, por lo que ahora es parte de lo que se está trabajando en los protocolos de actuación, reglamentos y la disciplina que se tendrá que seguir.

En octubre se va a realizar una reunión con los padres de familia para comunicarles lo que se sabe de los videos, además de darles a conocer los nuevos protocolos.

Mientras tanto, el funcionario dijo que van a esperar los resultados de las investigaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como las recomendaciones que se puedan emitir por escrito.