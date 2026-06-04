Alcalde de Metepec ofrece disculpas tras video con hombres armados | VIDEO

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, se encuentra en el centro de la opinión pública tras la difusión de un video que muestra su ingreso al club deportivo "La Asunción" acompañado por escoltas armados con armas largas. De acuerdo con reportes ciudadanos, la irrupción tenía como fin presuntamente agredir a un individuo en el interior de las instalaciones, mientras el exterior permanecía custodiado por una patrulla de la policía municipal.

En el video registrado por los asistentes, se observa el momento en que un grupo de guardias de seguridad privada portando armamento de grueso calibre ingresa de forma imprevista a la recepción del complejo deportivo. Detrás del contingente se identifica al alcalde de extracción panista, Fernando Flores Fernández. El despliegue de los elementos de seguridad provocó desconcierto e incertidumbre entre las personas y el personal que se encontraban en el vestíbulo al momento de los hechos.

Ante la repercusión del suceso en plataformas digitales, el mandatario local emitió un mensaje oficial para fijar su postura y ofrecer disculpas a la ciudadanía por el impacto de las imágenes:

"Lamento profundamente lo sucedido la mañana de este jueves, hecho que se viralizó en redes sociales (...) Desde el corazón, les ofrezco una sentida disculpa para quienes creen que vieron un actuar excesivo de mi parte, sin justificar mis acciones".

El alcalde argumentó que su presencia en el lugar obedeció a un llamado de auxilio derivado de un conflicto entre particulares dentro del club del cual es socio. Según lo expresado por Flores Fernández, intervino de forma inmediata para neutralizar un altercado que presuntamente ponía en riesgo la integridad de los involucrados, con la finalidad de restablecer el orden y la paz social.

Asimismo, manifestó su total apertura y disposición ante cualquier requerimiento formal de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que inició una investigación tras la difusión de un video en redes sociales y medios de comunicación en el que aparece el titular del Ejecutivo Municipal de Metepec junto con presuntas personas servidoras públicas municipales durante hechos ocurridos al interior del Club Deportivo "La Asunción". Según la información difundida, las personas involucradas habrían ingresado al inmueble con una actitud intimidatoria y agresiva, situación que pudo poner en riesgo la vida, la integridad física y la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

La CODHEM señaló que analizará posibles actos u omisiones de autoridad que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, particularmente al derecho a la integridad y seguridad personal. Además, recordó que toda persona servidora pública debe conducirse con legalidad, responsabilidad, prudencia y respeto a la dignidad humana, por lo que dará seguimiento al caso para esclarecer los hechos y, en su caso, emitir las determinaciones que correspondan conforme a sus atribuciones.