Alcalde deja declaración patrimonial en blanco; dice que percibió un sueldo de 'cero pesos'

Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, señaló haber percibido un sueldo neto de cero pesos por su cargo como edil en 2024, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial disponible de manera pública.

El alcalde fue detenido el pasado 7 de septiembre en el marco de la Operación Enjambre junto a su hermano y la directora de la policía municipal, relacionados por las autoridades con delitos de robo a transporte, extorsión y secuestro.

Declaración en blanco

La última declaración patrimonial del edil disponible de manera pública corresponde al trámite de conclusión de su cargo en 2024, antes de que la reelección le otorgara nuevamente la presidencia municipal. La declaración patrimonial de inicio de su nuevo periodo no se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni en el sitio web del ayuntamiento.

El documento, que consta de 8 páginas, se limita a informar únicamente su correo electrónico; así como los datos correspondientes a la descripción de su puesto y lugar de trabajo. Fuera de lo anterior, las páginas restantes se muestran en blanco o sin información.

La recepción de la declaración del edil fue registrada por Jordan Modesto González Ortega, contralor municipal de Esperanza el 23 de enero de 2025, según consta en una hoja anexa al documento.

En una revisión realizada a los registros públicos del ayuntamiento en su sitio web, sólo se encontraron disponibles dos declaraciones patrimoniales. Aquella en la que el edil dejó en blanco su información y otra más de modificación en 2024 donde asentó un sueldo neto anual de 120 mil pesos.

Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia, se indica que Rodríguez en 2024 mantuvo un sueldo mensual neto de 36 mil 152 pesos, mismo sueldo que mantuvo en 2025.

En la PNT también está disponible a consulta la declaración patrimonial del edil en 2022, correspondiente a su primer periodo de gobierno. En ese entonces, el alcalde señaló recibir un sueldo neto de 250 mil pesos por su cargo el año anterior, más 85 mil pesos por concepto de servicios profesionales que no especificó. No obstante, para ese año, la plataforma indica un sueldo mensual neto de 23 mil 598 pesos.

Gestión interrumpida

El edil fue detenido junto a su hermano Manuel Rodríguez y la ex directora de la policía municipal, Abigaíl Contreras, el pasado 7 de septiembre derivado de las operaciones desplegadas en el estado como parte del Operación Enjambre.

Las fuerzas federales y estatales realizaron 23 cateos simultáneos en el municipio de Esperanza, después de investigaciones sobre una estructura dedicada principalmente al robo de autotransporte de carga en la carretera Puebla–Veracruz. Como resultado del operativo, fueron detenidas nueve personas en total vinculadas con el robo a transporte de carga, extorsión y secuestro.

Además, se aseguraron 35 armas de fuego (dos fusiles Barret M82 entre ellas); 52 cargadores, 11 vehículos (cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal y torreta); ropa táctica; un dron y un inhibidor de señal.