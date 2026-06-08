Alcalde Ochoa, date cuenta....

Justo mientras el alcalde de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, grababa -el miércoles pasado en la tarde- videos para redes sociales en donde presumía estar juntando las estampas del Mundial de Futbol de la FIFA, en la zona rural de la capital se registraba un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y autoridades federales.

Más tarde, lejos de emitir un comunicado oficial para dar certeza a los duranguenses por lo que había ocurrido, desde su cuenta personal prefirió postear una foto del atardecer en la capital, mientras que en la zona de La Ferrería continuaba la movilización policiaca de las fuerzas federales que terminaron con el aseguramiento de una camioneta.

El jueves, siguió sin comentar algo relacionado con los temas de inseguridad que preocuparon a los capitalinos, pero sí destacó en sus redes sociales noticias "buenas" como la pavimentación de calles y la entrega de una nueva barredora. Minutos más tarde, en pleno crucero de Nazas y Canelas, se registró otro hecho violento que terminó con la captura de otro presunto delincuente.

El viernes se registró un nuevo operativo de la Guardia Nacional en la colonia El Refugio, en donde presuntamente se aseguró un domicilio sin que hasta el momento se sepan las razones, si hubo detenidos o si tiene alguna relación con los hechos de los días anteriores.

Hasta hoy, José Antonio Ochoa y su gabinete han preferido guardar silencio sobre los hechos de inseguridad que se han presentado en la capital, municipio que él gobierna, aunque en el trámite parezca que las decisiones de su mandato recaen en lo que se decide desde las oficinas del Bicentenario.

Efectivamente, el Gobierno Federal fue quien estuvo al frente de ambos operativos, pues ya ha quedado más que claro que no existe ni confianza ni coordinación con las autoridades estatales ni municipales, pero resulta preocupante que ni siquiera estén enterados de lo que esté pasando en su territorio.

TAMPOCO EN LO POLÍTICO

Y mientras esto sucede, la actividad electoral sigue desarrollándose de cara al 2027 y 2028, en donde José Antonio Ochoa estará jugándose su futuro político y en donde, a pesar de las señales, parece no darse cuenta de que cada día pierde más terreno. De entrada, el tema del "predialazo" sigue causándole puntos negativos a su imagen pues, aunque sus asesores creyeron que sería un tema de uno o dos meses, resulta que la decisión de incrementar el impuesto sigue afectando a la economía local, pues varios locales y establecimientos del Centro Histórico han tenido que ajustar sus rentas para poder cubrir el nuevo costo del gravamen, lo que ha provocado una ola de cierre de negocios como desde la pandemia no se veía.

Sí, es cierto que la recesión económica del estado influye y la débil economía local no se le puede atribuir solamente a él, pero sí influye que, lejos de facilitarles las cosas a quienes generan empleos y circulante, se les haya cargado la mano a pesar de la terrible situación que viven.

Además, temas como el aumento desmedido en el gasto público para promocionar su imagen y la creación de plazas para el pago de cuotas políticas también han afectado su capital político, aunque sus cercanos se nieguen a reconocerlo.

Para rematar, parece que las promesas de una coalición de facto con el actual gobernador para mantener una alianza electoral del "PRIAN" fuera del membrete van perdiendo fuerza, pues varios de los cercanos al alcalde capitalino han visto con preocupación cómo Esteban Villegas sigue estrechando sus lazos personales y políticos con la alcaldesa morenista de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango.

Quienes hace un par de meses se sentían muy seguros de que Villegas Villarreal apoyaría a ciegas a Ochoa Rodríguez para una eventual sucesión en la gubernatura de Durango, se han dado cuenta de que el mandatario estatal ha comenzado a intensificar su alianza con la que podría ser su rival directa en las urnas en el 2028.

Desde hace meses se ha advertido que, en el papel, lo que más le convendría al actual Gobernador sería buscar negociar una salida sin contratiempos, pero como va pintando la cosa, la Alcaldesa de Morena parecería llevarle ventaja y eso pone en serios apuros a Ochoa Rodríguez y sus intenciones a mediano plazo.

Así que bien dicen por ahí: "Alcalde... date cuenta", porque entre las omisiones, excesos, traiciones y abusos que se han venido presentando en el Ayuntamiento de Durango, es muy probable que los sueños para el 2028 se vayan desdibujando. Al tiempo.