Alcaldesa de Pueblo Nuevo revela instalación de empresa que generará 900 empleos, ¿cuál es?

Una inversión inglesa de 500 millones de dólares llegará al municipio de Pueblo Nuevo con la instalación de una planta para la producción de biocarbón y biocombustibles, proyecto que generará alrededor de 900 empleos directos y convertirá a Durango en la primera sede de esta empresa en México.

¿Qué empresa llegará a Pueblo Nuevo?

La presidenta municipal de Pueblo Nuevo, Nancy Flores, informó que la empresa británica DHT Energy Corp. eligió este municipio para desarrollar su quinto proyecto a nivel internacional, luego de operar plantas en Brasil, Malasia, Vietnam y Colombia.

¿Dónde se instalará la planta?

La planta será construida en un predio de 25 hectáreas ubicado en la zona conocida como Estación Coyotes, terreno que el Gobierno Municipal gestionó para facilitar el establecimiento de la inversión.

Además de este proyecto, la compañía contempla la construcción de una planta recicladora de residuos para la cabecera municipal, con el propósito de fortalecer el manejo y aprovechamiento de los desechos.

"Somos el municipio más rico en recursos naturales y les brindamos todas las facilidades. Les ayudamos a conseguir las 25 hectáreas que requerían; buscaban un terreno plano y con poca vegetación. Solo dos hectáreas cuentan con pinos, por lo que el sitio cumplía con las características que necesitaban", comentó la alcaldesa.

Se atenderán problemas ambientales

Flores explicó que la llegada de DHT Energy Corp. también permitirá atender uno de los problemas ambientales que enfrenta el municipio, relacionado con los residuos de la industria forestal.

Detalló que, actualmente, una parte importante del desperdicio generado por los aserraderos y empresas forestales termina en carboneras o es quemado a cielo abierto, lo que provoca emisiones de humo que llegan hasta la cabecera municipal y deterioran la calidad del aire.

Con la nueva planta, ese material será aprovechado como materia prima para la producción de biocarbón y biocombustibles, mediante procesos industriales con tecnología de control ambiental, reduciendo significativamente las emisiones contaminantes y dando valor agregado a los residuos forestales.

La alcaldesa destacó que, además de la generación de empleos y la derrama económica, la inversión posicionará a Pueblo Nuevo como un referente nacional en el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, al albergar el primer proyecto de DHT Energy Corp. en México.