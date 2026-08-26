Alcaldesa duranguense exige apoyo en redes sociales a trabajadores; denuncian amenazas de despido

Trabajadores del Ayuntamiento de Mapimí, Durango, denunciaron recibir presiones y amenazas directas por parte de la alcaldesa Marina de Llano , pues se les exige crear cuentas en redes sociales para apoyar sus publicaciones, y si no lo hacen podrían ser despedidos. Los trabajadores señalan que la orden fue extendida a todas las dependencias del gobierno municipal, además de que reportan un ambiente de temor generalizado, pues la indicación es que todos den "me gusta" a las publicaciones de la alcaldesa y la defiendan ante las críticas que recibe su administración.

​Un empleado con casi 30 años de antigüedad en el Ayuntamiento, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, comentó haber recibido una llamada telefónica de su superior para darle la instrucción.

​"Somos muchos que por razones personales no tenemos redes sociales. Forzosamente quiere que tengamos para darle 'like' a sus publicaciones. Llevo varias administraciones y en ninguna había pasado algo como esto", manifestó.

Con el propósito de respaldar su testimonio, el servidor público mostró una grabación en la que se escucha a su jefe directo confirmando que la indicación salió de la oficina de la alcaldesa hacia todas las dependencias.

​Hay temor a represalias en el municipio

​Los trabajadores temen que la amenaza de despido se haga efectiva si no acatan la orden de apoyar en sus redes sociales a Marina de Llano.

​"No sabemos qué puede pasar. La gente tiene miedo de que lo vaya a cumplir. No es justo que, por críticas a su gobierno, tengamos que apoyarla nosotros en redes o si no nos corren", finalizó el denunciante.

No hay postura oficial

Hasta este momento no se ha emitido una postura oficial respecto a las grabaciones ni a las acusaciones hechas por el personal del Ayuntamiento.