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DENUNCIA CIUDADANA

Alcaldesa duranguense exige apoyo en redes sociales a trabajadores; denuncian amenazas de despido

La indicación es que todos den "me gusta" a las publicaciones de la alcaldesa y la defiendan de las críticas.

Alcaldesa duranguense exige apoyo en redes sociales a trabajadores; denuncian amenazas de despido

Alcaldesa duranguense exige apoyo en redes sociales a trabajadores; denuncian amenazas de despido

REDACCIÓN WEB
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Trabajadores del Ayuntamiento de Mapimí, Durango, denunciaron recibir presiones y amenazas directas por parte de la alcaldesa Marina de Llano, pues se les exige crear cuentas en redes sociales para apoyar sus publicaciones, y si no lo hacen podrían ser despedidos.  Los trabajadores señalan que la orden fue extendida a todas las dependencias del gobierno municipal, además de que reportan un ambiente de temor generalizado, pues la indicación es que todos den "me gusta" a las publicaciones de la alcaldesa y la defiendan ante las críticas que recibe su administración. 

​Un empleado con casi 30 años de antigüedad en el Ayuntamiento, quien solicitó el anonimato por temor a represalias, comentó haber recibido una llamada telefónica de su superior para darle la instrucción. 

​"Somos muchos que por razones personales no tenemos redes sociales. Forzosamente quiere que tengamos para darle 'like' a sus publicaciones. Llevo varias administraciones y en ninguna había pasado algo como esto", manifestó.

Con el propósito de respaldar su testimonio, el servidor público mostró una grabación en la que se escucha a su jefe directo confirmando que la indicación salió de la oficina de la alcaldesa hacia todas las dependencias.

​Hay temor a represalias en el municipio


​Los trabajadores temen que la amenaza de despido se haga efectiva si no acatan la orden de apoyar en sus redes sociales a Marina de Llano.


​"No sabemos qué puede pasar. La gente tiene miedo de que lo vaya a cumplir. No es justo que, por críticas a su gobierno, tengamos que apoyarla nosotros en redes o si no nos corren", finalizó el denunciante.


No hay postura oficial


Hasta este momento no se ha emitido una postura oficial respecto a las grabaciones ni a las acusaciones hechas por el personal del Ayuntamiento.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: MAPIMÍ DURANGO DENUNCIA CIUDADANA redes, temor, sociales, alcaldesa

               

                
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