Alejandra Guzmán llega este lunes a la Feria de Durango

La potencia del rock en español tomará el escenario de la Velaria de la Feria de Durango este lunes con la presentación de Alejandra Guzmán, una de las figuras más emblemáticas de la música mexicana , quien regresará a la capital duranguense para ofrecer un recorrido por los éxitos que han marcado más de tres décadas de carrera.

Reconocida por su energía en el escenario, su estilo irreverente y una trayectoria que la ha consolidado como “La Reina de Corazones”, la cantante promete una noche cargada de nostalgia, adrenalina y rock , en la que sus seguidores podrán corear algunos de los temas que la convirtieron en una de las artistas más influyentes de su generación.

Hija de dos leyendas del espectáculo mexicano, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, la intérprete ha construido una carrera propia que la ha llevado a vender millones de discos y mantenerse vigente en la escena musical. Su regreso a Durango forma parte de las actividades de la Feria de Durango.

El repertorio esperado incluye clásicos como “Mala Hierba”, “Hey Güera”, “Rosas Rojas”, “La Plaga”, “Soy Solo un Secreto” y “Reina de Corazones”. Además, podría interpretar “Los que nos quedamos”, canción que lanzó como homenaje a su madre, la primera actriz Silvia Pinal, fallecida en 2024.