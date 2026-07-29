Alejandra Zurita, la duranguense que busca conquistar Mexicana Universal con causas sociales

La cuenta regresiva para la edición nacional de Mexicana Universal 2026 ha comenzado y Durango llegará a la competencia con una representante que busca demostrar que la belleza también puede convertirse en una herramienta para generar cambios.

Alejandra Zurita, cosmetóloga de profesión y actual Mexicana Universal Durango, inicia hoy su participación en la concentración nacional en Guadalajara, donde aspirará a la corona en la gran final del próximo 6 de agosto.

Electa en febrero como representante del estado, Zurita ha enfocado su preparación no solo en el aspecto físico, sino también en el desarrollo de un proyecto social llamado Corona con Causa, iniciativa con la que impulsa acciones de apoyo a la niñez, comedores comunitarios y albergues para animales en situación de calle.

Convencida de que las plataformas de belleza han evolucionado hacia espacios de liderazgo y empoderamiento femenino, la duranguense comparte cómo vive esta experiencia, los retos que ha enfrentado y la responsabilidad que representa llevar el nombre de su estado al certamen más importante del país.

¿Qué significa para ti llevar el nombre de Durango a este certamen?

Un orgullo, pero sobre todo es una oportunidad para que nuestro estado sea escuchado por todas y cada una de las riquezas con las que contamos. Me llena de orgullo saber que esta tierra me vio nacer y que hoy en día estoy representando la riqueza gastronómica, cultural y social que nos caracteriza; una tierra noble y llena de historia, una tierra de mujeres poderosas y líderes, una tierra donde las mujeres estamos posicionándonos poco a poco como la principal fuerza.

Hoy en día invito a todas nuestras mujeres a seguir forjando nuestro carácter, a seguir alimentando nuestro espíritu de riqueza emocional e intelectual, a que sigamos siendo líderes y, sobre todo, a que sigamos siendo mujeres soñadoras que día a día trabajamos por nuestras metas y las de nuestra familia.

Has destacado por tu trabajo social a través de "Corona con Causa", ¿cómo nació este proyecto?

Corona con Causa surge de esta transformación que tienen las plataformas de belleza, donde hoy en día no solo reflejamos la belleza física, sino también la belleza interna y la nobleza de nuestros corazones.

Corona con Causa surge de la necesidad de que nuestras comunidades sean escuchadas, pero sobre todo apoyadas ante la falta de oportunidades. Este proyecto tiene diversas vertientes: el apoyo a las infancias más necesitadas con víveres, materiales de apoyo, vestimenta y, por qué no, hasta un juguete con el cual hacer su paso por la niñez más ligero y divertido; además del apoyo a nuestros animalitos que viven en situación de calle y que merecen calidad de vida y ser llenos de amor.

Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres jóvenes para alcanzar sus metas?

Creo que uno de los principales retos que enfrentan hoy las mujeres jóvenes en México es transformar los obstáculos en oportunidades. Aún existen desafíos como la desigualdad de oportunidades, la violencia de género y las barreras para acceder a la educación, al empleo y a los espacios de liderazgo.

Sin embargo, también vivimos una época en la que las mujeres estamos demostrando que el talento, la preparación y la determinación pueden abrir caminos. Estoy convencida de que, cuando una mujer recibe apoyo, confianza e igualdad de oportunidades, no solo alcanza sus metas personales y profesionales, sino que también inspira a otras a creer en sí mismas y contribuye a construir un México más justo, fuerte e incluyente.

¿Qué ha sido lo más desafiante de este proceso y qué aprendizajes te llevas?

Sin duda, lo más desafiante ha sido aprender a superar mis propios límites. La preparación para un certamen como este no solo exige disciplina física, sino también fortaleza emocional y una preparación intelectual constante. Ha sido un proceso de sacrificios, perseverancia y crecimiento personal.

Independientemente del resultado, me llevo la certeza de que cada reto me hizo más fuerte, más segura de mí misma y más consciente de la responsabilidad que implica representar a mi estado. También me llevo amistades, experiencias y aprendizajes que permanecerán conmigo para toda la vida. Hoy entiendo que el verdadero triunfo no solo está en obtener una corona, sino en la mujer en la que me he convertido durante el camino.

Si obtuvieras la corona nacional, ¿de qué manera te gustaría aprovechar esa plataforma?

La asumiría como una responsabilidad mucho más grande que un título. Me gustaría utilizar esa plataforma para impulsar causas que promuevan el desarrollo de las mujeres y los jóvenes, brindándoles herramientas, oportunidades y confianza para creer en su potencial.