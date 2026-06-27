Alejandro Mejía hace historia con 21 jonrones y gana el espectacular Home Run Derby 2026

Alejandro 'Samurai' Mejía convirtió el Home Run Derby 2026 en una exhibición de poder pocas veces vista en la Liga Mexicana de Beisbol. El cañonero de Caliente de Durango no sólo ganó el título en Monterrey: reescribió la historia del evento al conectar 21 jonrones en la segunda ronda, cifra que pulverizó la marca previa de 17 establecida por Marc Flores en 2022 y David Hensley en 2025.

La noche en el Palacio Sultán reunió a ocho de los mejores artilleros del circuito, con un cartel que mezcló figuras de Grandes Ligas como Justin Turner y líderes de cuadrangulares de la temporada como Gabriel Cancel y Jon Singleton. En ese contexto, Mejía llegó como tercer mayor jonronero de la liga en los últimos tres años y con la espina clavada de su discreta actuación en la edición 2025.

Dramatismo hasta el último minuto

La primera ronda dejó fuera a nombres de peso: Turner sólo pudo conectar un cuadrangular, mientras Juan Santana, Singleton y Moisés Gómez tampoco lograron avanzar. Josh Lester y Cancel encabezaron la etapa inicial con 11 jonrones cada uno, seguidos por Zoilo Almonte y Mejía, ambos con seis. Ese avance mínima fue suficiente para que el dominicano encontrara ritmo en la siguiente fase.

La segunda ronda fue el momento que definió la noche. Mejía desató un swing calibrado y constante, detonando 21 cuadrangulares que levantaron a la afición regiomontana de sus asientos y establecieron el nuevo récord histórico del Derby. Cancel, su rival más consistente, cerró con 13 en el acumulado de las dos primeras rondas, pero quedó lejos del huracán ofensivo del dominicano.

El 'Samurai' se vuelve histórico

La final, sin embargo, no fue un trámite. Cancel, representante de Bravos de León y líder jonronero de la temporada regular, llegó con fuerza al duelo decisivo y obligó a Mejía a mantener la intensidad. El cierre fue dramático: Mejía ganó 9-8, completando un total de 36 cuadrangulares en toda la competencia y firmando una de las actuaciones más dominantes en la historia del festival.

Con su exhibición, Alejandro Mejía no sólo se coronó en Monterrey: se consolidó como uno de los bates más temidos del circuito y dejó un registro que, por la magnitud del despliegue, podría tardar años en ser alcanzado. El Samurai convirtió el cielo regiomontano en una galería de metralla y se llevó un Derby que ya es parte del archivo dorado de la LMB.