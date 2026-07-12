Alejandro Sanz encara la recta final de su gira con todos los conciertos agotados

La gira "¿Y Ahora Qué?" de Alejandro Sanz continúa sumando hitos en su recorrido por España. Con todos los conciertos celebrados hasta la fecha colgando el cartel de “sold out”, el artista afronta las dos últimas paradas de la etapa española tras firmar cuatro noches memorables en Gran Canaria, Murcia y Valencia.

Después de un mes de junio marcado por estadios llenos y una extraordinaria respuesta del público, el cantante ha mantenido el mismo nivel de intensidad durante el arranque de julio, consolidando una gira que destaca tanto por su éxito de convocatoria como por los momentos únicos vividos en cada concierto.

Uno de los reencuentros más especiales tuvo lugar en Gran Canaria, donde Alejandro Sanz regresó diez años después de su última actuación en la isla.

La noche estuvo marcada por varias colaboraciones de excepción. Grupo Frontera sorprendió al público interpretando junto al artista "Hoy no me siento bien", mientras que Dani Martín protagonizó uno de los momentos más emotivos al compartir escenario para interpretar "Mi soledad y yo", en una actuación cargada de complicidad y emoción.

La cita dejó además un momento histórico para la música canaria con la incorporación del timple al espectáculo, convirtiéndose en la primera ocasión en la que este instrumento tradicional acompaña sobre el escenario a un artista internacional de la trayectoria de Alejandro Sanz.

UNA GIRA QUE MANTIENE EL PULSO

La gira continuó con dos conciertos consecutivos en Murcia, ambos con entradas agotadas, donde la conexión entre el artista y el público volvió a hacerse patente desde los primeros acordes. Posteriormente llegó el turno de Valencia, donde un abarrotado Estadio Ciutat de València confirmó, una vez más, el excelente momento que atraviesa el tour.

Con estas actuaciones, "¿Y Ahora Qué?" entra ya en su recta final en España antes de iniciar su recorrido internacional. Las últimas citas tendrán lugar el 18 de julio en A Coruña, dentro del festival Coruña Sounds, y el 24 de julio en Fuengirola, en Marenostrum Fuengirola.