Alejandro Sanz muestra su lado más íntimo en la docuserie 'Cuando nadie me ve'

Alejandro Sanz abre las puertas de su vida personal y creativa en “Cuando nadie me ve”, una docuserie que ya está disponible en Latinoamérica a través de HBO y que propone descubrir al hombre detrás de uno de los nombres más reconocidos de la música en español.

A lo largo de tres episodios, el cantante español revisita momentos de su historia, sus raíces musicales y los desafíos que enfrenta mientras continúa construyendo su trayectoria dentro y fuera de los escenarios.

¿De qué trata?

Dirigida por Álvaro Ron, la producción se aleja del formato de una retrospectiva convencional para ofrecer una mirada más cercana al artista, con conversaciones personales, escenas cotidianas, momentos inéditos y reflexiones sobre las experiencias que han marcado su vida.

La serie aborda la relación de Sanz con la música, la familia, el paso del tiempo y las exigencias de mantener una carrera durante décadas bajo la atención constante del público.

Retrato lejos de los escenarios

“Cuando nadie me ve” reúne más de 200 horas de grabación, además de material de archivo personal y exclusivo que permite recorrer diferentes etapas de la vida del intérprete de “Corazón partío” y “Amiga mía”. El proyecto busca mostrar aspectos de su personalidad que suelen permanecer fuera del alcance de las cámaras , desde su sentido del humor y su cercanía hasta sus momentos de vulnerabilidad y sus inquietudes creativas.

A través de este recorrido, el cantante reflexiona sobre la identidad que ha construido a lo largo de los años y la manera en que conviven su faceta pública y su vida privada. La producción también explora los cambios personales y profesionales que acompañan a un artista cuya carrera se ha desarrollado durante décadas frente a millones de seguidores.

La propuesta no se limita a repasar sus éxitos musicales, sino que también pone atención en los procesos, las decisiones y las experiencias que forman parte de su evolución. De esta manera, la docuserie plantea una aproximación al costo de la exposición pública y a la necesidad de encontrar nuevos caminos creativos.

Rosalía, Shakira y más testimonios

Uno de los atractivos de la producción es la participación de reconocidas figuras de la música que comparten sus perspectivas sobre Alejandro Sanz, su personalidad y la influencia de su trabajo.

Entre los nombres que aparecen en los testimonios se encuentran “Rosalía”, “Shakira”, “Juanes”, “Luis Fonsi”, “Laura Pausini”, “Juan Luis Guerra” y “Nathy Peluso” .

Sus intervenciones aportan diferentes puntos de vista sobre el artista y su proceso creativo, así como sobre la huella que ha dejado en la música en español. La combinación de estos testimonios con el archivo personal y las conversaciones del propio Sanz construye un relato que conecta su historia individual con la de una industria musical en constante transformación.

Raíces y proceso creativo

Otro de los ejes de “Cuando nadie me ve” es la influencia del flamenco en la identidad musical de Alejandro Sanz. La serie vuelve a sus orígenes y explora cómo esa tradición ha acompañado su desarrollo artístico, incluso mientras su sonido ha incorporado elementos del pop contemporáneo y otras influencias.

El título de la producción remite a la distancia entre la figura pública y la persona que existe lejos de los reflectores. Bajo esa premisa, el documental aborda la familia, las decisiones personales, la vulnerabilidad y el paso del tiempo, temas que atraviesan la vida de un intérprete acostumbrado a compartir sus emociones a través de sus canciones.

La dirección corre a cargo de Álvaro Ron, mientras que la producción corresponde a Sony Music Vision, en colaboración con Movistar Plus+. El guion fue escrito por Dani Boluda, María Cabo y el propio Ron, con la producción ejecutiva de Sergi Reitg y Marta Miramón.

¿Dónde verla?

Los tres episodios de “Cuando nadie me ve” ya se encuentran disponibles en HBO, luego de su estreno regional el 9 de octubre. La serie tuvo previamente su lanzamiento en España, a través de Movistar Plus+, el 27 de enero de este año.

El estreno latinoamericano coincide con una etapa en la que Alejandro Sanz continúa desarrollando su gira internacional “¿Y Ahora Qué?”, con presentaciones anunciadas en México y Centroamérica.

De esta forma, el cantante suma un proyecto audiovisual a su actividad musical y ofrece al público una perspectiva distinta de la trayectoria que ha construido a lo largo de varias décadas.