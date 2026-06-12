Alerta de celular facilitó rescate de ajustador de Qualitas accidentado en Mezquital

El Siglo de Durango le informó oportunamente sobre el hecho en que un trabajador de una compañía aseguradora, habría sido reportado como desaparecido en Mezquital, y momentos más tarde lo ubicaron al fondo de un barranco, derivado de una volcadura.

El hombre se salvó de milagro luego de sufrir un aparatoso accidente cuando circulaba por la carretera al Mezquital y terminó en el fondo de un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad, de donde fue rescatado mediante un operativo que se prolongó durante varias horas.

El lesionado fue identificado como Adriel Galván Rocha, de 26 años de edad, ajustador de la empresa Qualitas, quien ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango alrededor del mediodía de este jueves tras ser trasladado vía aérea debido a la complejidad de su rescate.

De acuerdo con la información recabada, el accidente ocurrió cerca de las 23:00 horas del miércoles cuando el joven se dirigía a atender un siniestro en la localidad de La Guajolota, en el municipio de Mezquital. Para ello viajaba a bordo de un vehículo de la marca Toyota, línea Corolla, modelo 2006, propiedad de la aseguradora.

Al circular por la carretera, a la altura de la comunidad de Temoaya, presuntamente perdió el control de la unidad, lo que provocó que abandonara la cinta asfáltica y cayera hacia un profundo barranco, quedando atrapado y lesionado en una zona de difícil acceso.

La localización del trabajador fue posible gracias a una función de emergencia de su teléfono celular, que envió automáticamente una alerta SOS a su esposa junto con su ubicación. Tras recibir el mensaje, familiares comenzaron su búsqueda y lograron encontrar el lugar donde se encontraba accidentado.

Posteriormente solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911. Personal de rescate arribó a la zona y brindó atención prehospitalaria al lesionado durante toda la noche y parte de la mañana siguiente, mientras se organizaban las maniobras necesarias para extraerlo del barranco.

Debido a las complicadas condiciones del terreno y a la profundidad donde se encontraba, fue necesario solicitar un traslado aeromédico por medio del helicóptero piloteado por el capitán Michel, para completar el rescate y llevarlo al Hospital General 450, en la capital del estado.