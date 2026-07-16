¡Alerta! Durango tendrá tormentas muy fuertes este 16 de julio; ¿incluye la capital? | Pronóstico

Los fenómenos presentes en México traerán consigo nuevas condiciones climáticas este jueves 16 de julio, en donde el tiempo inestable será el mayor protagonista en gran parte del día. Además, las circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste, así como el desplazamiento de la onda tropical número 19 están en alerta y bajo vigilancia.

Estas condiciones favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango , mientras que en gran parte del país se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas. En el noroeste y occidente también existe la posibilidad de caída de granizo.

Sin embargo, el ambiente caluroso a muy caluroso continuará predominando en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán. Las temperaturas más extremas se prevén en el noreste de Baja California, donde los valores podrían superar los 45 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Para Durango las condiciones no varían, pero sí mantienen en alerta, pues el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local prevé tormentas fuertes a muy fuertes en la mayor parte del estado, incluida la capital.

En cuanto a las temperaturas, habrá un cielo parcialmente nublado y hacia el mediodía se tendrán un termómetro de entre 27 y 28 grados , manteniendo un ambiente cálido antes del desarrollo de las lluvias.

También el viento se hará presente, aunque las rchas de viento serán moderadas y de as moderadas de entre 20 y 30 kilómetros por hora, que podrían intensificarse de manera temporal durante las tormentas.

Ante este pronóstico, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada en los canales oficiales de Protección Civil, Conagua local y el SMN. También, evitar encharcamientos o acercarse a ríos o lagos.