¡Alerta! ¿El uso excesivo de pantallas puede afectar el aprendizaje de los niños?

El teléfono celular o la tableta pueden convertirse en una solución rápida para entretener a los niños, pero su uso durante varias horas al día, especialmente en los primeros años de vida, se ha relacionado con dificultades en el desarrollo del lenguaje, la atención y otras habilidades necesarias para el aprendizaje.

Una revisión de investigaciones publicada en JAMA Pediatrics encontró que una mayor exposición a programas y a la televisión encendida como ruido de fondo estaba asociada con resultados cognitivos menos favorables en menores de seis años. También observó que utilizar las pantallas en compañía de un adulto podía relacionarse con mejores resultados que dejar al niño frente al dispositivo sin acompañamiento.

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¿Por qué podrían afectar el lenguaje?

En sus primeros años, los niños aprenden a comunicarse a través de la interacción: observan gestos, oyen palabras, intentan responder y reciben una respuesta inmediata de sus interlocutores. Una pantalla puede reproducir voces e imágenes, pero no siempre responde a las expresiones, dudas o intentos de comunicación del menor.

No sólo estaría el problema en lo que ve el niño, sino en las actividades que dejan de realizarse. Si pasamos mucho tiempo con un dispositivo, podemos tener menos tiempo para conversar, leer cuentos, jugar, explorar cosas, dormir o estar con otra gente.

Un análisis del lenguaje infantil halló que más tiempo frente a pantallas se relacionaba con menores habilidades del lenguaje, mientras que el contenido educativo y la compañía de cuidadores mostraban relaciones más favorables. Sin embargo, los expertos aclaran que estos resultados son asociaciones, y no significan que las pantallas sean la única causa de un retraso.

Además del lenguaje, algunos estudios han relacionado la exposición prolongada con dificultades de autorregulación y de atención, problemas para dormir y menor desarrollo de habilidades sociales. La edad, el contenido, la hora y el modo en que se emplea la tecnología son también factores que influyen.

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¿Cuánto tiempo se recomienda?

La Organización Mundial de la Salud no recomienda el tiempo sedentario ante pantallas para bebés y niños de un año, recomienda evitarlo en los menores de dos años y, entre los dos y los cuatro años, que se limite a un máximo de una hora al día, siendo preferible menos tiempo.

Las recomendaciones no intentan eliminar la tecnología por completo. Los padres pueden seleccionar contenidos apropiados para la edad de sus hijos, ver junto a ellos, conversar sobre lo que aparece en pantalla y evitar el uso de dispositivos durante las comidas o antes de acostarse.

Si tu hijo no pronuncia palabras propias de su edad, deja de utilizar habilidades ya adquiridas, no responde cuando se le habla o tiene dificultades para comunicarse, lo mejor es acudir a un pediatra o especialista en desarrollo. Bajar las pantallas puede ayudar, pero no reemplaza una evaluación profesional.