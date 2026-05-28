¡Alerta en Durango! Ahora dejan falsas 'multas' con código QR en parabrisas

Primero fueron los mensajes de texto. Ahora, la alerta llegó directamente a los parabrisas.

En Durango comenzó a circular un nuevo intento de engaño relacionado con supuestas multas de tránsito, pero esta vez no llega por celular: se trata de un panfleto colocado en vehículos, con la leyenda “Vehículo en infracción” y un código QR que supuestamente permite consultar la sanción.

El aviso, que aparenta ser una notificación oficial, señala que el conductor “se estacionó mal” y pide escanear el código QR para “ver su multa”. Sin embargo, este tipo de formato ha encendido las alertas, pues replica una estrategia ya detectada en otras modalidades de fraude: generar preocupación inmediata para que la persona entre a un enlace desconocido.

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¿Por qué puede ser peligroso escanear el QR?

El riesgo no está solo en el papel, sino en el destino al que puede llevar el código.

Al escanear un QR desconocido, el usuario puede ser dirigido a una página falsa que simule ser un portal de pago, consulta de infracciones o sitio institucional. Desde ahí, los delincuentes pueden intentar obtener datos personales, información bancaria, números de tarjeta o incluso instalar archivos maliciosos en el dispositivo.

La mecánica es parecida a la de los mensajes falsos que circularon en meses recientes en Durango, en los que se advertía sobre supuestas multas por radar o exceso de velocidad y se pedía ingresar a enlaces para consultar o pagar la infracción.

En esos casos, la autoridad municipal ya había advertido que no se enviaban notificaciones de infracciones por SMS ni mediante enlaces digitales, además de pedir a la ciudadanía no abrir ligas sospechosas ni proporcionar datos personales o bancarios.

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La trampa está en la urgencia

Este tipo de engaños suelen funcionar porque apelan al miedo: una multa, un recargo, un supuesto adeudo o la posibilidad de que el vehículo tenga algún problema administrativo.

El papel colocado en el parabrisas también puede parecer más “real” que un mensaje de texto, porque simula una notificación física y se aprovecha de una situación común: encontrar un aviso en el auto después de dejarlo estacionado.

Pero precisamente por eso se recomienda no actuar de inmediato, no escanear el código y verificar cualquier supuesta infracción únicamente por canales oficiales.

¿Qué hacer si encuentras uno de estos papeles en tu carro?

La recomendación principal es no escanear el código QR y no ingresar ningún dato en páginas desconocidas.

Si ya se escaneó, lo mejor es cerrar de inmediato el sitio, no descargar archivos, no capturar datos personales ni bancarios y revisar el teléfono por posibles descargas sospechosas. En caso de haber proporcionado información de tarjeta o datos financieros, se debe contactar al banco cuanto antes.

También se recomienda tomar fotografía del panfleto, retirarlo del vehículo y reportarlo a las autoridades correspondientes, sobre todo si aparece en estacionamientos, calles concurridas o zonas donde pueda repetirse el mismo método con más automovilistas.

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No es la primera vez que intentan usar “multas” como gancho

En febrero y mayo de este año ya se habían detectado en Durango mensajes falsos relacionados con supuestas infracciones de tránsito por radar o exceso de velocidad. En ambos casos, el objetivo era que la persona abriera enlaces sospechosos bajo la idea de que tenía una multa pendiente.

La diferencia es que ahora el intento de fraude habría pasado del celular al parabrisas, con un formato impreso y un código QR como anzuelo.

Por eso, ante cualquier aviso de este tipo, la recomendación es sencilla: no escanear, no pagar, no compartir datos y verificar directamente con las autoridades por vías oficiales.