Alerta en escuelas: tres niñas hospitalizadas por picaduras durante clases

Lo que parecía un día normal de clases terminó convirtiéndose en una situación de emergencia para tres familias en Hermosillo, Sonora.

Tres menores de edad tuvieron que ser trasladadas a hospitales luego de sufrir picaduras de insectos dentro de sus propias escuelas , un hecho que ha encendido las alarmas sobre las condiciones de seguridad en los planteles educativos.

Un incidente que expone riesgos dentro de las escuelas

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en distintos planteles durante la misma mañana. El primer caso involucró a una niña de apenas 4 años, quien fue picada por un alacrán en el pie mientras se encontraba en un preescolar. La menor tuvo que ser trasladada de inmediato al Hospital Infantil del Estado para recibir atención médica.

Un par de horas más tarde, otras dos niñas de aproximadamente 10 años también resultaron afectadas tras sufrir picaduras en las manos dentro de una primaria. Ambas fueron llevadas a un hospital privado, donde recibieron atención y, afortunadamente, se reportan fuera de peligro.

¿Qué le picó a las otras dos niñas?

En el caso de ambas alumnas de primaria, las autoridades señalaron que no se ha podido confirmar con certeza qué tipo de insecto provocó las picaduras , lo que ha generado aún más preocupación entre padres y personal educativo.

A diferencia del primer caso, donde se identificó la presencia de un alacrán, en estas dos menores únicamente se reportaron lesiones en las manos sin que se lograra ubicar al agente causante, por lo que no se descarta que haya sido otro tipo de insecto.

Lo ocurrido en Hermosillo deja claro que la seguridad en las escuelas no solo depende de evitar violencia o accidentes, sino también de garantizar condiciones sanitarias adecuadas. Padres de familia y autoridades deberán trabajar en conjunto para evitar que un día de clases vuelva a convertirse en una emergencia médica.