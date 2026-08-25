¡Alerta en Mexicali! Estados Unidos advierte que 'Los Rusos' planeaban atacar la FGR y la Policía

La mañana de este martes 25 de agosto, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad por amenazas en Mexicali, Baja California, por lo cual suspendió las actividades de su gobierno y los viajes de su personal a la capital del estado.

Dicha alerta fue emitida luego de que la Administración para el Control de Drogas (DEA), en San Diego, interceptara al menos una llamada en la que presuntos integrantes de "Los Rusos" planeaban atacar la Fiscalía General de la República (FGR) y las instalaciones de la Policía Municipal , según la información obtenida por el periodista Luis Chaparro.

Refuerzan operativos de seguridad en Mexicali

Trascendió que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer que reforzó los operativos de seguridad en Mexicali, además de que pidió llamar al 911 o denunciar anónimamente al 089 ante cualquier emrgencia.

Cabe resaltar que las unidades de seguridad permanecen en alerta y reforzaron su presencia en los puertos fronterizos de Mexicali.

Asimismo, las autoridades de Estados Unidos recomendaron a sus ciudadanos evitar acudir a edificios de gobierno de Mexicali y tomar medidas de precaución ante la posible amenaza.

Estados Unidos alerta por ataque de "los Rusos"

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana difundió un comunicado la noche de este lunes 24 de agosto, en el cual informó sobre una alerta de seguridad debido a amenazas en la ciudad para el martes 25.

Por lo anterior, las autoridades del país vecino recomendaron a sus ciudadanos que se mantuvieran atentos a su entorno, seguir las instrucciones de autoridades mexicanas y estar pendientes de los medios de comunicación.

Posble ataque contra instalaciones de seguridad y procuración de justicia