Alerta en tu hogar: ¿Cuál es la planta que atrae serpientes y debes quitar ya?

Durante la temporada de calor, el crecimiento de plantas y árboles puede crear espacios con sombra, humedad y alimento que resulten atractivos para distintos animales, incluidas algunas serpientes.

Una de las plantas que podría favorecer estas condiciones es la higuera, especialmente cuando tiene follaje muy denso, frutos caídos y poca limpieza alrededor de su base.

Sin embargo, esto no significa que la planta atraiga directamente a los reptiles ni que sea necesario retirarla de inmediato. El riesgo está relacionado principalmente con las condiciones que pueden generarse a su alrededor.

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¿Por qué una higuera puede convertirse en refugio?

Las serpientes suelen acercarse a jardines donde encuentran alimento, protección y temperaturas adecuadas.

Una higuera descuidada puede ofrecerles:

follaje denso que proporciona sombra y refugio

ramas bajas y retorcidas que crean espacios ocultos

humedad acumulada alrededor de la base

frutos caídos que pueden atraer insectos y roedores

Los roedores son una de las principales fuentes de alimento para diversas especies de serpientes, por lo que su presencia aumenta la posibilidad de que los reptiles se acerquen.

No es necesario retirar la planta

Aunque algunos mensajes difundidos en redes recomiendan eliminar las higueras, especialistas en manejo de jardines señalan que no es necesario hacerlo si el árbol recibe mantenimiento adecuado.

Mantener despejada la parte inferior de los árboles y arbustos reduce los lugares donde las serpientes pueden esconderse y facilita detectarlas.

También se recomienda evitar el exceso de humedad, ya que puede atraer insectos, anfibios y otros animales que forman parte de la dieta de estos reptiles.

¿Qué hacer si tienes una higuera en casa?

Para reducir el riesgo se recomienda:

podar regularmente las ramas bajas y el exceso de follaje

retirar los higos y otros frutos que caigan al suelo

mantener el pasto corto

evitar acumular madera, piedras, basura o escombros

sellar grietas y espacios cercanos a la vivienda

controlar la presencia de roedores

evitar dejar alimento para mascotas en el exterior

Estas medidas no solo aplican para las higueras, sino para cualquier árbol o arbusto que forme zonas oscuras, húmedas y poco transitadas.

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¿Qué hacer si aparece una serpiente?

Si se detecta una serpiente, lo recomendable es mantener distancia, evitar intentar capturarla o matarla y alejar a menores y mascotas.

También se debe solicitar apoyo de Protección Civil, bomberos o personal especializado en manejo de fauna.

La mayoría de las serpientes no busca atacar a las personas, pero puede morder si se siente atrapada o amenazada. Por ello, conservar la calma y evitar manipularla es la opción más segura.