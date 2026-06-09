¡Alerta! Estos estados tendrán lluvias intensas y granizo este 10 de junio; ¿incluye a Durango?

Ante los recientes fenómenos presents en territorio mexicano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que para esta semana se esperan condiciones cambiantes y lluvias, sin embargo, el miércoles 10 de junio serán de gran intensidad.

El pronóstico prevé que debido a la nubosidad de la baja presión remanente de la tormenta "Boris", que se desplaza sobre Guerrero y Michoacán, en interacción con canales de baja presión en el interior y sureste del país, así como una divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, genere la caída de precipitaciones intensas.

Aunque la tormenta tropical Cristina se localizará al sur de las costas de El Salvador, no afectará a las mexicanas. Pese a esto, se mantiene una constane vigilancia.

Las lluvias previstas para este miércoles, también podrían traer consigo el incremento de los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Qué estados tendrán lluvias este 10 de junio?

De acuerdo al pronóstico del SMN, serán al menos 10 estados los que tengan lluvias intensas y acompañadas de granizo, mientras que otros cuantos solo tendrán intervalos de chubascos.

Muy fuertes con puntuales intensas: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo

Fuertes con puntuales muy fuertes: Estado de México, Morelos, Tabasco y Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Durango , Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala

, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala Chubascos: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Aisladas: Sonora

¿Cuál es el pronóstico para Durango?

El SMN mantiene al estado dentro de la probabilidad de lluvias, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, en su pronóstico del martes, asegura que durante el miércoles 10 de junio las lluvias podrán ser fuertes a muy fuertes.

Sin embargo, solo municipios del noroeste del estado serían los afectados. También se prevén lluvias moderadas a fuertes en la sierra occidental y lluvias ligeras y aisladas en municipios cercanos a la sierra y norte de Durango.

En cuanto al viento, se esperan rachas máximas moderamente fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora.

Y las temperaturas, por la mañana se esperan mínimas de entre 16 y 17 grados Celsius, mientras que para la tarde y mediodía llegarían a entre 34 y 35.