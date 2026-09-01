¡Alerta! Estos estados tendrán lluvias muy fuertes este 2 de septiembre; ¿incluye a Durango? 

Las lluvias en México continúan vigentes, pues diversos fenómenos que se encuentran sobre el territorio han permitido su caída de diferentes intensidades.

Para este miércoles 2 de septiembre no será la excepción , por lo que han alertado a varios de los estados por precipitaciones de has 75 mm.

Pronóstico general

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano se encuentra sobre el noroeste de México y la divergencia en altura, orginarán lluvias fuertes a muy fuertes.

Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento, sobre todo en estados del norte.

También, canales de baja presión se instalarán sobre el terrtorio mexicano y tendrán interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atfmósfera, aunados a la circulación del ciclón tropical Marie.

El pronóstico menciona a la onda tropical número 35, la cual se desplazará sobre el sureste de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, sobre todo en el noreste, oriente, sur y sureste.

Finalmente una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera generará un ambiente caluroso a muy caluroso, específicamente en los estados del norte.

Estados donde lloverá, ¿está incluido Durango?

En el informe extendido de esta dependencia, se prevé que al menos 22 estados presentará lluvias durante el miércoles 2 de septiembre, entre ellos:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Michoacán

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guerrero

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo