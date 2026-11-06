¡Alerta por frío extremo y lluvias! Estos 13 estados registrarán de -5 a 0°C este fin de semana
El frío y las lluvias siguen sin dar tregua al territorio mexicano, pues para este fin de semana un nuevo pronóstico alerta a 13 estados por la probable presencia de estos dos fenómenos dejando un termómetro de entre 0 y menos 5 grados Celsius.
Pronóstico general
Durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico para este fin de semana, en donde se prevé que durante esta noche y la madrugada del sábado el frente frío número 4 sea reforzado por una masa de aire frío sobre el noroeste de México.
Esta en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, además de una vaguada en altura en el sur, provocarán lluvias en distintas regiones y un refrescamiento de temperaturas en el norte y noroeste del país.
Sumado a esto una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará más precipitaciones.
Durante todo el sábado y parte del domingo, el sistema frontal actual se reforzará y se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de México, teniendo de nuevo interacciones con canales de baja presión, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, por lo que las lluvias continuarán de manera puntual.
¿Dónde lloverá y habrá frío extremo este fin de semana?
Aunque el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se mantendrán vigilantes de estos fenómenos mencionados y puede cambiar en cuestión de horas, el reciente pronóstico sigue manteniendo en alerta a 13 estados por posibles lluvias y frío extremo.
Sobre el primer fenómeno, las lluvias podría ir de intervalos de chubascos a puntuales intensas, es decir de los 5 a los 150 mm, y quienes podrán presenciar esto serán:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Chihuahua
- Chiapas
- Sonora
- Sinaloa
- San Luis Potosí
- Veracruz
- Oaxaca
- Guerrero
- Baja California Sur
- jalisco
- Colima
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
También hay pronóstico de lluvias aisladas con una intensidad mínima, donde Durango, Zacatecas y Guanajuato serían los principales afectados.
En cuanto al frío extremo, que irá de los -5 a 0 grados Celsius, solo tres estados esperan estas condiciones, entre ellos:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
Mientras que de los 5 grados hacia arriba serán para:
- Zacatecas
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca