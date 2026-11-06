¡Alerta por frío extremo y lluvias! Estos 13 estados registrarán de -5 a 0°C este fin de semana

El frío y las lluvias siguen sin dar tregua al territorio mexicano, pues para este fin de semana un nuevo pronóstico alerta a 13 estados por la probable presencia de estos dos fenómenos dejando un termómetro de entre 0 y menos 5 grados Celsius.

Pronóstico general

Durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico para este fin de semana, en donde se prevé que durante esta noche y la madrugada del sábado el frente frío número 4 sea reforzado por una masa de aire frío sobre el noroeste de México.

Esta en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, además de una vaguada en altura en el sur, provocarán lluvias en distintas regiones y un refrescamiento de temperaturas en el norte y noroeste del país.

Sumado a esto una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará más precipitaciones.

Durante todo el sábado y parte del domingo, el sistema frontal actual se reforzará y se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de México, teniendo de nuevo interacciones con canales de baja presión, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, por lo que las lluvias continuarán de manera puntual.

¿Dónde lloverá y habrá frío extremo este fin de semana?

Aunque el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se mantendrán vigilantes de estos fenómenos mencionados y puede cambiar en cuestión de horas, el reciente pronóstico sigue manteniendo en alerta a 13 estados por posibles lluvias y frío extremo.

Sobre el primer fenómeno, las lluvias podría ir de intervalos de chubascos a puntuales intensas, es decir de los 5 a los 150 mm, y quienes podrán presenciar esto serán:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chihuahua

Chiapas

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Baja California Sur

jalisco

Colima

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

También hay pronóstico de lluvias aisladas con una intensidad mínima, donde Durango, Zacatecas y Guanajuato serían los principales afectados.

En cuanto al frío extremo, que irá de los -5 a 0 grados Celsius , solo tres estados esperan estas condiciones, entre ellos:

Baja California

Chihuahua

Durango

Mientras que de los 5 grados hacia arriba serán para: