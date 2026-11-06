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FRENTES FRÍOS

¡Alerta por frío extremo y lluvias! Estos 13 estados registrarán de -5 a 0°C este fin de semana

El frente frío número 4 continúa sobre el territorio mexicano y tendrá interacción con otros fenómenos, según el SMN.

¡Alerta por frío extremo y lluvias! Estos 13 estados registrarán de -5 a 0°C este fin de semana

¡Alerta por frío extremo y lluvias! Estos 13 estados registrarán de -5 a 0°C este fin de semana

FERNANDA GALARZA
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El frío y las lluvias siguen sin dar tregua al territorio mexicano, pues para este fin de semana un nuevo pronóstico alerta a 13 estados por la probable presencia de estos dos fenómenos dejando un termómetro de entre 0 y menos 5 grados Celsius. 

Pronóstico general 

Durante la tarde de este viernes 6 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico para este fin de semana, en donde se prevé que durante esta noche y la madrugada del sábado el frente frío número 4 sea reforzado por una masa de aire frío sobre el noroeste de México. 

Esta en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, además de una vaguada en altura en el sur, provocarán lluvias en distintas regiones y un refrescamiento de temperaturas en el norte y noroeste del país. 

Sumado a esto una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, en combinación con la corriente en chorro subtropical, generará más precipitaciones. 

Durante todo el sábado y parte del domingo, el sistema frontal actual se reforzará y se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de México, teniendo de nuevo interacciones con canales de baja presión, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, por lo que las lluvias continuarán de manera puntual. 


¿Dónde lloverá y habrá frío extremo este fin de semana?


Aunque el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se mantendrán vigilantes de estos fenómenos mencionados y puede cambiar en cuestión de horas, el reciente pronóstico sigue manteniendo en alerta a 13 estados por posibles lluvias y frío extremo. 


Sobre el primer fenómeno, las lluvias podría ir de intervalos de chubascos a puntuales intensas, es decir de los 5 a los 150 mm, y quienes podrán presenciar esto serán:


    

  • Coahuila 
    • 

  • Nuevo León 
    • 

  • Tamaulipas 
    • 

  • Chihuahua 
    • 

  • Chiapas 
    • 

  • Sonora
    • 

  • Sinaloa 
    • 

  • San Luis Potosí 
    • 

  • Veracruz 
    • 

  • Oaxaca 
    • 

  • Guerrero 
    • 

  • Baja California Sur
    • 

  • jalisco 
    • 

  • Colima 
    • 

  • Michoacán 
    • 

  • Querétaro 
    • 

  • Hidalgo 
    • 

  • Puebla 
    • 

  • Tlaxcala 
    • 

  • Estado de México 
    • 

  • Ciudad de México 
    • 

  • Morelos 
    • 

  • Tabasco 
    • 

  • Campeche 
    • 

  • Yucatán 
    • 

  • Quintana Roo 
    • 



También hay pronóstico de lluvias aisladas con una intensidad mínima, donde Durango, Zacatecas y Guanajuato serían los principales afectados. 


En cuanto al frío extremo, que irá de los -5 a 0 grados Celsius, solo tres estados esperan estas condiciones, entre ellos:


    

  • Baja California 
    • 

  • Chihuahua 
    • 

  • Durango 
    • 



Mientras que de los 5 grados hacia arriba serán para:


    

  • Zacatecas 
    • 

  • Estado de México 
    • 

  • Hidalgo 
    • 

  • Tlaxcala 
    • 

  • Puebla 
    • 

  • Veracruz 
    • 

  • Oaxaca 
    • 



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: SMN pronóstico noviembre frente frío frío, lluvias, pronóstico, estados

               

                
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