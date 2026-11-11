¡Alerta! Por convivencia en bicicleta, cerrarán estas calles de Durango el jueves 12 de noviembre

Autoridades municipales de Durango anunciaron el cierre de algunas calles del Centro Histórico y otras vialidades este jueves 12 de noviembre, con motivo de una convivencia en bicicleta denominada Family Ride, como parte del evento Titan Desert.

A partir de las 2:00 de la tarde y hasta las 5:30, se registrarán cierres viales en las calles aledañas a la Plaza IV Centenario, específicamente en los tramos de 5 de Febrero, Bruno Martínez, Zaragoza y Pino Suárez.

Como parte del recorrido, que se realizará de las 5:00 a las 7:00 de la tarde, también habrá cierres parciales en las vialidades por donde pasará la ruta, que iniciará y concluirá en la Plaza IV Centenario.

El trayecto continuará por las calles Zaragoza y Dolores del Río hasta llegar a la avenida Gómez Morín. De ahí seguirá por un tramo del bulevar Felipe Pescador, Constitución, nuevamente Felipe Pescador, Gabino Barreda, Independencia, avenida 20 de Noviembre, calle Victoria y 5 de Febrero.

La gerente del Centro Histórico, Minka Hernández Campuzano, explicó que se trata de un recorrido familiar en el que todos los ciudadanos están invitados a participar en bicicleta, donde podrán convivir con atletas de nivel internacional que formarán parte de la carrera Titan Desert.

Señaló que esta actividad representa una oportunidad para que comerciantes y locatarios contribuyan a proyectar la ciudad en materia turística, al dar a conocer su arquitectura y atractivos.