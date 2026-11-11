Durango

CIERRE DE CALLES

¡Alerta! Por convivencia en bicicleta, cerrarán estas calles de Durango el jueves 12 de noviembre

Se realizará un recorrido de convivencia en bicicleta Family Ride del Titan Desert, llaman a tomar vías alternas.

¡Alerta! Por convivencia en bicicleta, cerrarán estas calles de Durango el jueves 12 de noviembre

¡Alerta! Por convivencia en bicicleta, cerrarán estas calles de Durango el jueves 12 de noviembre

DENICE RAMÍREZ
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Autoridades municipales de Durango anunciaron el cierre de algunas calles del Centro Histórico y otras vialidades este jueves 12 de noviembre, con motivo de una convivencia en bicicleta denominada Family Ride, como parte del evento Titan Desert.

A partir de las 2:00 de la tarde y hasta las 5:30, se registrarán cierres viales en las calles aledañas a la Plaza IV Centenario, específicamente en los tramos de 5 de Febrero, Bruno Martínez, Zaragoza y Pino Suárez.

Como parte del recorrido, que se realizará de las 5:00 a las 7:00 de la tarde, también habrá cierres parciales en las vialidades por donde pasará la ruta, que iniciará y concluirá en la Plaza IV Centenario.

El trayecto continuará por las calles Zaragoza y Dolores del Río hasta llegar a la avenida Gómez Morín. De ahí seguirá por un tramo del bulevar Felipe Pescador, Constitución, nuevamente Felipe Pescador, Gabino Barreda, Independencia, avenida 20 de Noviembre, calle Victoria y 5 de Febrero.

La gerente del Centro Histórico, Minka Hernández Campuzano, explicó que se trata de un recorrido familiar en el que todos los ciudadanos están invitados a participar en bicicleta, donde podrán convivir con atletas de nivel internacional que formarán parte de la carrera Titan Desert.


Señaló que esta actividad representa una oportunidad para que comerciantes y locatarios contribuyan a proyectar la ciudad en materia turística, al dar a conocer su arquitectura y atractivos.




"También pedir la paciencia de todos los durangueses, que sepan que el día 12, a partir de las 5 de la tarde, podrá haber algunos cierres parciales en algunas avenidas, en algunas calles", expresó.






               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Cierre de calles Durango convivencia en bicicleta family ride calles, cierres, Titan, Pescador,

               

                
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