Alerta por frío extremo el 19 y 20 de septiembre: Conoce la lista de estados afectados

El inicio de las temporada de frentes fríos 2026-2027 ha traído consigo un nuevo panorama para varias regiones del país, toda vez que para esta ocasión se prevé el ingreso de al menos 56 sistemas que estará distribuidos de septiembre a mayo.

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), son seis más del último registro histórico que se tiene en México , por lo que prevé que este inverno sea aún más frío de lo normal.

El pasado 16 de septiembre ingresó a México el primer frente frío, afectando con bajas temperaturas y lluvias a varios estados; según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este estaría saliendo del territorio en próximos días, no sin antes dejar más afectaciones.

Pronóstico general extendido

De acuerdo al informe extendido del SMN, para el sábado y domingo se prevé que un canal de baja presión, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una masa de aire frío sobre el golfo de México traigan consigo lluvias puntuales, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes.

También, el monzón mexicano y una divergencia en altura sobre el noroeste del territorio generan que estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit tengan precipitaciones muy fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento.

Además, para el domingo 20 de septiembre se espera que una nueva onda tropical se aproxime en la península de Yucatán, recorriendo el sureste y sur del país, por lo que se generará una nueva probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en esas zonas.

El SMN mantiene en vigilancia una zona de baja presión que tiene posibilidad de desarrollo ciclónico y podría aproximarse a las costas del occidente del territorio nacional durante lunes y martes, también reforzando la caída de lluvias, viento y oleaje.

Pese a esto, para ambos días se espera un ambiente caluroso a muy caluroso, esto en la zona norte del país, así como en estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

¿Qué estados tendrán frío extremo?

Incluso con este pronóstico, se prevé que al menos ocho estados tengan frío extremo durante el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre , con un termómetro que podría llegar de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada y parte de la mañana.

Según el SMN, entre los estados que esperan estas condiciones climáticas, y en espera del frente frío número dos, están:

Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Veracruz

No obstante, de estos estados solo las regiones serranas se mantiene en alerta por este pronóstico.