Alerta por gusano barrenador cerca de Durango; perros y gatos también están en riesgo

La alerta por el gusano barrenador del ganado ya no solo preocupa al sector pecuario. Tras la detección de un caso en Sombrerete, Zacatecas, una zona cercana a Durango, especialistas y autoridades han insistido en reforzar la prevención, pues la mosca puede desplazarse y afectar también a mascotas como perros y gatos.

Aunque Durango no reporta casos activos, el riesgo ha encendido las alarmas debido a la cercanía de los casos detectados en estados vecinos. De acuerdo con información difundida por autoridades sanitarias, la infestación ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente; entre 12 y 24 horas después, las larvas pueden eclosionar y comenzar a alimentarse de tejido vivo.

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Perros y gatos también están en riesgo

El gusano barrenador no afecta únicamente al ganado. El Senasica ha documentado que los caninos se han colocado como la segunda especie más afectada en México, solo por debajo de los bovinos. En su reporte de marzo de 2026, el organismo contabilizaba 16 mil 489 casos acumulados desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026; de ellos, 2 mil 554 correspondían a perros y 72 a gatos domésticos.

El riesgo aumenta en mascotas que salen al campo, conviven con otros animales, tienen heridas por peleas, mordeduras, garrapatas, cirugías recientes, lesiones en orejas, patas, cola o zonas húmedas de la piel. También pueden ser vulnerables animales abandonados o en situación de calle, ya que muchas veces presentan heridas sin atención veterinaria.

¿Qué señales deben alertar?

La revisión diaria puede hacer la diferencia. Los tutores deben poner especial atención si la mascota presenta heridas que no cicatrizan, mal olor, secreción sanguinolenta, inflamación, enrojecimiento, dolor, comezón intensa, decaimiento o presencia visible de larvas. El Senasica recomienda que, ante secreción, olor putrefacto o larvas, se notifique a personal capacitado o se acuda de inmediato con un médico veterinario.

Una señal importante es que la herida puede parecer pequeña al inicio, pero la infestación avanza rápido. Las larvas no se alimentan de tejido muerto, sino de tejido vivo, por lo que pueden profundizar la lesión y provocar infecciones graves si no se atiende a tiempo.

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¿Cómo proteger a tu mascota?

La primera medida es revisar con frecuencia la piel, orejas, patas, cola, abdomen y cualquier zona donde pueda haber lesiones. Si el animal salió al campo, estuvo en contacto con ganado, perros callejeros o zonas rurales, la revisión debe ser más cuidadosa.

También es importante mantener limpias y protegidas las heridas. Cualquier corte, raspón, mordedura o lesión quirúrgica debe lavarse, desinfectarse y vigilarse hasta que cicatrice. En caso de que la mascota intente lamerse o rascarse, puede ser necesario usar collar isabelino para evitar que la herida se abra o se contamine.

Los baños, desparasitaciones y tratamientos preventivos deben realizarse bajo indicación veterinaria. No se recomienda aplicar productos de uso ganadero, insecticidas, remedios caseros o medicamentos como ivermectina sin supervisión, ya que una dosis incorrecta puede intoxicar al animal. El propio Senasica advierte que este tipo de tratamientos deben ser indicados y supervisados por un médico veterinario.

¿Qué hacer si ya tiene larvas?

Si se observan larvas en una herida, no se debe esperar ni intentar resolverlo solo en casa. El tratamiento veterinario puede incluir rasurado del área afectada, retiro completo de larvas, limpieza con solución antiséptica, eliminación de tejido muerto, aplicación de productos cicatrizantes y, según el caso, antiinflamatorios, antibióticos o antiparasitarios específicos.

Además de acudir al veterinario, los casos sospechosos deben reportarse a Senasica para evitar la propagación. Los reportes pueden hacerse al teléfono 800 751 2100, vía WhatsApp al 55 3996 4462 o al correo [email protected]. (Gobierno de México)

La recomendación principal es sencilla: revisar, limpiar y atender cualquier herida a tiempo. En el caso del gusano barrenador, una lesión descuidada puede convertirse en una emergencia para la mascota.