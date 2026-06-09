Alerta por gusano barrenador en adultos mayores y diabéticos tras descartarse dos casos

Durante la mañana de este martes estaban en análisis dos casos sospechosos de gusano barrenador en perros, pero ya dieron negativos. Ante este panorama, la Secretaría de Salud llamó a extremar cuidados en personas con diabetes, adultos mayores y pacientes con heridas abiertas, considerados los grupos más vulnerables a esta enfermedad.

Edgar Urbina Torres, responsable del Programa de Zoonosis de la Secretaría de Salud, explicó que la dependencia trabaja de manera coordinada con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) , instancia encargada de la vigilancia en animales, mientras que el sector salud mantiene el monitoreo epidemiológico para detectar oportunamente posibles casos en humanos.

Precisó que para que se presente una infestación por gusano barrenador es necesario que la mosca Cochliomyia hominivorax deposite sus huevecillos en una herida abierta con tejido vivo, por lo que no cualquier lesión representa un riesgo ni cualquier mosca es transmisora de esta enfermedad.

"Los pacientes con diabetes que tienen disminuida la sensibilidad y presentan heridas que pueden pasar desapercibidas son nuestra principal población de riesgo. También debemos estar muy atentos con los adultos mayores, especialmente aquellos que viven solos o en condiciones de abandono", señaló.

¿Hay casos en Durango?

Urbina Torres indicó que, aunque Durango no registra casos confirmados de gusano barrenador en humanos, la vigilancia epidemiológica se mantiene debido a que entidades vecinas ya han reportado la presencia del parásito y la mosca puede desplazarse hasta 50 kilómetros por día.

El responsable del Programa de Zoonosis aclaró que la presencia de larvas en una herida no significa necesariamente que se trate de gusano barrenador , ya que existen otras especies de moscas capaces de provocar miasis.

Informó que recientemente se atendieron dos casos sospechosos en humanos, uno en Gómez Palacio y otro en la ciudad de Durango. Ambos casos ya fueron descartados tras los análisis correspondientes.

Explicó que el diagnóstico definitivo solo puede establecerse mediante análisis especializados de laboratorio, para lo cual las larvas son recolectadas y enviadas a personal certificado que determina si corresponden o no a Cochliomyia hominivorax.