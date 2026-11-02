¡Alerta por lluvias! Esta es la lista de estados que serán afectados el martes 3 de noviembre 

Pese a que por algunos días han cesado las lluvias, un nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de la posible caída de estas durante el martes 3 de noviembre.

Adicional a esto, el frente frío número 4 también estaría ayudando a que se desarrolle este fenómeno, aunque también prevé el descenso de temperaturas en varios estados.

Pronóstico general

De acuerdo al pronóstico general extendido, durante este martes 3 de noviembre el sistema frontal se desplazará sobre el noroeste y norte de México, teniendo una interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Además, una corriente en chorro subtropical, originando rachas fuertes de viento y lluvias con chubascos en esas mismas regiones.

También se sumarán canales de baja presión en el interior del territorio nacional en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; esto provocará que haya intervalos de chubascos en el occidente, noroeste, oriente, sur y sureste del país , incluyendo la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente de la República Mexicana, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la Mesa Norte y Mesa Central.

El frente frío número 4 traerá consigo la baja de temperaturas , por lo que ha pedido a varios estados mantenerse al tanto.

¿Dónde lloverá este martes 3 de diciembre?

Pese a que las bajas temperaturas son las que más resaltan, la caída de lluvias también mantiene en alerta a una gran lista de estados.

Durante el martes predominarán los chubascos con lluvias puntuales fuertes, intervalos de chubascos y lluvias aisladas, las cuales pueden ir de los 0.1 a 50 mm, sobre todo en: