Alerta por posible presencia de cocodrilo en río de Santiago Papasquiaro, Durango

Autoridades de Protección Civil están investigando la posible presencia de un cocodrilo en un río del municipio de Santiago Papasquiaro; sin confirmación hasta el momento.

La búsqueda de lo que pudiera ser este ejemplar es realizada por la Dirección Municipal de Protección Civil y se deriva de algunas publicaciones en redes sociales, en las que se argumenta el hallazgo de huellas en las márgenes del río, a las afueras de la ciudad.

Al respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil enfatizó que no existe confirmación de esta situación, pero se espera tener el reporte final de la Dirección Municipal para ampliar la información; enfatizando que hay imágenes del caso que son generadas con inteligencia artificial y no corresponden a un posible hallazgo.