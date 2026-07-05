Alerta: ¿Por qué deberías presionar 'Cancelar' después de retirar dinero del cajero automático?

Aunque para muchos usuarios parece un simple gesto automático, presionar la tecla “Cancelar” o “Salir” al terminar una operación en un cajero automático puede ayudar a reducir riesgos de seguridad, especialmente cuando la pantalla todavía muestra opciones activas después de retirar dinero o consultar saldo.

La recomendación no debe entenderse como una “solución mágica” contra fraudes bancarios, pero sí como una medida preventiva más para evitar que la sesión quede abierta o que otra persona pueda aprovechar un descuido del usuario.

Autoridades financieras y bancos han insistido en que, al usar un cajero automático, lo más importante es mantener el control de la operación de principio a fin: cubrir el NIP, no aceptar ayuda de desconocidos, revisar que no haya objetos extraños en la ranura de la tarjeta, retirar el efectivo, tomar la tarjeta y verificar que la operación haya concluido correctamente.

Una medida sencilla, pero útil

Presionar “Cancelar” al finalizar puede servir para salir del menú del cajero o interrumpir cualquier operación que haya quedado pendiente. Esto es especialmente importante en cajeros donde, después de entregar el dinero, el sistema pregunta si el usuario desea hacer otra operación.

Si la persona se retira sin revisar la pantalla, alguien más podría acercarse y encontrar el cajero todavía en una etapa activa de la sesión. Aunque muchos equipos cierran automáticamente después de unos segundos o al retirar la tarjeta, el hábito de cancelar antes de retirarse agrega una capa más de prevención.

No evita todos los fraudes

Especialistas en verificación han advertido que es falso el mensaje viral que asegura que presionar “Cancelar” dos veces antes de insertar la tarjeta impide el robo del NIP o desactiva dispositivos de clonación.

Ese tipo de cadenas suelen circular en redes sociales y aplicaciones de mensajería, pero no tienen sustento técnico. La tecla “Cancelar” puede interrumpir una operación en curso, pero no detecta cámaras ocultas, teclados alterados o lectores falsos instalados por delincuentes.

Por eso, la recomendación debe tomarse como parte de una rutina de seguridad, no como una garantía absoluta.

Lo que sí debes revisar en un cajero

Antes de insertar la tarjeta, verifica que no haya piezas sobrepuestas, objetos extraños o elementos flojos en la ranura. También es importante cubrir el teclado al ingresar el NIP, incluso si no hay personas cerca, ya que pueden existir cámaras ocultas.

La Condusef recomienda no aceptar ayuda de personas desconocidas, no entregar la tarjeta a terceros, evitar cajeros ubicados en lugares oscuros o poco concurridos y, de preferencia, usar equipos ubicados en sucursales bancarias o zonas vigiladas.

También se aconseja guardar el comprobante o destruirlo adecuadamente si no se va a conservar, ya que puede contener información útil para revisar movimientos o detectar cargos no reconocidos.

¿Qué hacer si el cajero falla?

Si el cajero retiene la tarjeta, no entrega el dinero o lo entrega incompleto, se debe reportar de inmediato al banco. Es importante anotar el número del cajero, la ubicación, la hora aproximada de la operación y conservar el folio de la reclamación.

En caso de que el banco no resuelva o niegue la aclaración, el usuario puede acudir a la Condusef para recibir orientación.

La rutina segura al terminar

Al finalizar cualquier operación en cajero automático, lo recomendable es seguir tres pasos: tomar el dinero, retirar la tarjeta y presionar “Cancelar” o verificar que la pantalla haya regresado al inicio.

Puede parecer un detalle menor, pero en temas bancarios los descuidos de segundos pueden marcar la diferencia.