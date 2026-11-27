En algunas escuelas de la periferia de Durango se han recibido señalamientos sobre personas que se acercan durante las horas del recreo, presuntamente para ofrecer algún tipo de droga a los alumnos. Aunque no hay casos confirmados, solicitan a la Secretaría de Educación que revise el tema como medida de prevención.

Carlos Ramírez Espinoza, presidente de la Asociación de Padres de Familia de Durango, precisó que, pese a que no se ha confirmado esta situación, el consumo de drogas es un fenómeno social y una problemática que se presenta a nivel global.

“Obviamente nosotros como padres de familia, pues estamos preocupados por el tema”, destacó.

Explicó que, hasta el momento, la información que han recibido ha sido de manera informal, mediante reportes en distintos canales sobre estudiantes que presuntamente han sido detectados consumiendo alguna sustancia o sobre la cercanía de puntos de venta de droga a algunas escuelas, y personas que se acercan a los barandales durante el recreo.

Los reportes de este tipo que se han recibido son entre 15 y 20, correspondientes a diferentes escuelas, sobre todo de la periferia de la ciudad. Sin embargo, más allá de corroborarlos, señaló que se canalizan a la autoridad educativa.

“Lo que pasa es que nosotros no somos una autoridad investigadora. ¿Qué hacemos nosotros? Damos parte a la Secretaría de Educación para que haga lo propio en su cancha, pues, que es la escuela”, explicó.

Apuntó que desde casa lo que se puede hacer es fomentar los valores con los hijos y mantener cercanía con ellos para evitar que puedan caer en ese tipo de trampas. Sin embargo, señaló que se han detectado falta de valores y ausencia de los padres.