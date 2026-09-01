Alertan de zonas incomunicadas en Durango por malas condiciones de caminos

Las vías de comunicación en la región indígena tepehuana de Durango permanecen en el abandono ante la falta de asignación de presupuesto estatal.

Así lo exhibió el diputado local Bernabé Aguilar Carrillo, al señalar que los caminos de jurisdicción estatal presentan severos daños sin que hasta el momento existan respuestas favorables a las gestiones realizadas.

El legislador originario de la zona sur detalló que, si bien el Gobierno Federal respalda con el programa de caminos artesanales hacia las cabeceras y conexiones principales, los tramos carreteros troncales se encuentran en condiciones deplorables , lo que ha generado situaciones críticas de aislamiento para diversas localidades.

Puso como ejemplo el caso de la comunidad de San Buenaventura, donde la combinación del deterioro vial y los problemas de inseguridad en los límites con el estado de Nayarit impide a los habitantes descender hacia municipios vecinos como Huajicori y Acaponeta para abastecerse de víveres o medicamentos básicos.

Ante este panorama, Aguilar Carrillo indicó que la única ruta de salida disponible conecta hacia el municipio de Mezquital, un trayecto que los pobladores realizan en muchos casos a pie, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y municipales a coordinar esfuerzos para destinar recursos a los rubros de salud, electrificación y caminos.