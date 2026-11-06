Alertan en Durango por brote de granos en manos, pies y boca

Un brote de la enfermedad mano, pie y boca se ha registrado en fechas recientes en Durango, por lo que las autoridades de Salud hicieron un llamado a reforzar las medidas de higiene , principalmente en guarderías y espacios donde conviven niños menores de cinco años, quienes son los más propensos a contraer esta infección viral.

¿Qué se sabe del virus?

Aunque no se cuenta con un registro preciso de los casos, la Secretaría de Salud ha recibido numerosas notificaciones relacionadas con esta enfermedad, que es altamente contagiosa y generalmente es ocasionada por el virus Coxsackie.

Alicia Esparza Aldaba, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles, explicó que la infección también puede presentarse en adolescentes y adultos, aunque la mayor incidencia se concentra en los niños pequeños.

Detalló que el contagio ocurre a través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar o toser, pero también por el contacto con superficies y objetos contaminados, como los juguetes que comparten los menores en las guarderías.

Los primeros síntomas aparecen entre tres y seis días después del contagio e incluyen fiebre, malestar general y dolor de garganta.

Posteriormente surgen ampollas características en las manos, los pies y, en algunos casos, lesiones dolorosas en la boca, aunque también pueden aparecer en otras partes del cuerpo.

La funcionaria señaló que, en términos generales, se trata de una enfermedad benigna que se resuelve en un periodo de siete a 10 días ; sin embargo, es importante evitar que los menores infectados acudan a las escuelas o guarderías durante ese tiempo para reducir el riesgo de transmisión.

Indicó que no se realizan cercos sanitarios ante estos casos, pero sí se recomienda a los padres de familia mantener aislados en casa a los niños enfermos durante el periodo de recuperación.

En cuanto al tratamiento, explicó que, al tratarse de una infección viral, no existe un antiviral específico ni se requieren antibióticos para combatirla. La atención médica se enfoca en controlar los síntomas, mientras que los antibióticos únicamente podrían utilizarse si se presenta alguna infección bacteriana agregada.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran el lavado frecuente de manos, la desinfección de superficies y juguetes, mantener ventilados los espacios y evitar el contacto con personas que presenten síntomas de la enfermedad.