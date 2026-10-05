Alertan en Durango por medicamentos falsificados; costo anormalmente bajo, una señal de riesgo

El sector farmacéutico local se mantiene en alerta luego de los avisos de la autoridad sanitaria en torno a los lotes de medicamentos falsificados en el mercado, informó Adolfo Favela, empresario del ramo farmacéutico e integrante de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango.

Explicó que los productos expuestos corresponden a fármacos de alta rotación y elevado consumo, entre los que destacan el multivitamínico Bedoyecta, el antiespasmódico Buscapina, así como el analgésico y antiinflamatorio naproxeno.

Precisó que hasta el momento los establecimientos formales no han recibido lotes irregulares debido a que se abastecen a través de canales autorizados de distribución.

Sin embargo, exhortó a los consumidores a desconfiar de ofertas con precios demasiado bajos en tianguis o redes sociales. Enfatizó que si un medicamento que normalmente cuesta 100 pesos se ofrece en 30 ó 40 pesos, podría representar un riesgo.

Asimismo, recomendó revisar los empaques, lote, la impresión y los sellos o marcas de seguridad que manejan los laboratorios.

Y es que, consumir medicamentos apócrifos pueden desencadenar efectos adversos, reacciones secundarias o severas complicaciones en la salud de las personas.