Alertan en Durango por riesgo de salmonelosis; recomiendan cocer bien los alimentos

Al no tener certeza del origen de algunos productos utilizados para la preparación de alimentos, autoridades de salud llamaron a la población a cocinar correctamente todos los alimentos para reducir los riesgos por bacterias y evitar brotes de salmonelosis.

Aunque en Durango no se ha registrado un número de casos de salmonelosis que represente un riesgo epidemiológico, como ocurre en otras ciudades, las autoridades sanitarias consideran necesario emitir una alerta preventiva.

"No sabemos cuál producto pueda provenir de las zonas donde se han identificado riesgos de contaminación con la bacteria Salmonella, pero creo que ese riesgo puede disminuirse, o incluso no existir, si los alimentos se consumen de manera correcta", precisó Juan Esteban Aguilar Esquivel, director de Salud Pública Municipal.

Explicó que una adecuada cocción de los alimentos es suficiente para eliminar la bacteria Salmonella Typhi, causante de la salmonelosis.

Consumo de huevo

En el caso del huevo, un alimento con alto contenido de proteínas, recomendó consumirlo bien cocido para aprovechar mejor sus propiedades nutricionales, ya que cuando se ingiere crudo solo un bajo porcentaje de la proteína es absorbido por el organismo.

Además, si el huevo estuviera contaminado con Salmonella Typhi, la persona se expone a contraer la enfermedad.

"El llamado es a que todos los productos que consumimos, como ocurre por ejemplo en Cuaresma, realmente estén bien cocidos".

Recordó que muchos productos del mar se consumen crudos o únicamente marinados con limón; sin embargo, este proceso no elimina la posibilidad de que contengan bacterias.