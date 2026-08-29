Alertan en Durango por suplantación de identidad para solicitar créditos por aplicaciones

El robo o usurpación de identidad para solicitar créditos o servicios financieros es una de las reclamaciones que llegan ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que, junto con las reclamaciones por cargos no reconocidos, aunque no son numerosas, los montos sí son grandes.

La suplantación de identidad puede afectar la economía y el historial crediticio de la persona que fue víctima, debido a que utilizan su información para realizar trámites o solicitar créditos a su nombre, sin que haya recibido ese dinero.

La Condusef lo que hace es iniciar un trámite, siempre buscando un proceso conciliatorio y una solución a favor del usuario; sin embargo, es necesario que las personas tengan cuidado al compartir su información personal y estén atentas a sus cuentas bancarias.

En el caso de cargos no reconocidos, el sector bancario o banca múltiple es el que concentra más reclamaciones a nivel nacional. Precisamente, los bancos establecidos son los que generan el mayor número de quejas, apuntó Mario Alvidrez Cordero, delegado de la Condusef en Durango.

“Los más grandes son los que tienen más reclamaciones, en este caso BBVA, Banamex, Santander y HSBC”.

Crecen aplicaciones

Otra de las medidas que los usuarios deben tomar en cuenta es que, a nivel nacional e internacional, están creciendo las aplicaciones que ofrecen préstamos y créditos fácilmente. Son empresas que realizan servicios financieros, pero no necesariamente son una institución financiera reconocida.

Mientras que en un reclamo ante un banco se puede resolver una controversia, en el caso de las aplicaciones es más complicado, sobre todo si se trata de movimientos no reconocidos que sí pueden afectar el historial crediticio.

“Hay algunas incluso que ya se están transformando en bancos y están proporcionando servicios sin tener sucursales en el territorio mexicano. Es importante destacar que algunas sí son instituciones financieras, pero hay unas que no, solo se hacen pasar por instituciones financieras sin serlo”.

Dijo que se trata de prevenir a la sociedad para que, al momento de contratar un producto o servicio financiero, busque que sea una empresa reconocida como entidad financiera.

Otro problema que puede ocurrir es cuando la persona titular fue quien solicitó un crédito, pero no puede pagarlo. En estos casos, algunas aplicaciones realizan una cobranza extrema que se aparta de las sanas prácticas, bajo hostigamiento y amenazas.

“Entonces eso debe ser incluso denunciado para que, si se trata de una empresa legalmente establecida o constituida, bueno, pues mejore esos protocolos de atención. Pero si se trata de alguna situación fraudulenta, bueno, pues para que la autoridad competente intervenga y, pues, evite que se siga defraudando a la ciudadanía a través de esas aplicaciones”, precisó.

La cobranza extrema o indebida se puede denunciar ante el Registro de Despachos de Cobranza, que se encuentra dentro de la página de Condusef.