Alertan por brote de salmonela ocasionado por jalapeños mexicanos; reportan más de 300 casos

Autoridades sanitarias emitieron una alerta por un brote de salmonela relacionado con chiles jalapeños mexicanos, el cual ha dejado más de 300 personas enfermas y decenas de hospitalizaciones.

La investigación apunta a un lote de producto distribuido por una empresa importadora, que ya inició su retiro del mercado como medida preventiva para evitar nuevos contagios.

El brote fue detectado en Estados Unidos, donde hasta el momento se han confirmado 345 casos en 27 estados y 36 personas han requerido hospitalización, sin que hasta ahora se hayan reportado fallecimientos. La investigación continúa para determinar el alcance de la distribución del producto y descartar que existan más puntos de venta involucrados.

Identifican los jalapeños como origen del brote

Las autoridades encargadas de la investigación lograron rastrear el origen de las infecciones hasta un lote de jalapeños procedentes de Sinaloa, los cuales fueron introducidos al mercado estadounidense por una empresa distribuidora.

Tras identificar la posible fuente del brote, la compañía inició el retiro voluntario de los productos y notificó a sus clientes para evitar que los chiles continúen siendo comercializados o utilizados en la preparación de alimentos.

Mientras tanto, los organismos de salud mantienen las investigaciones para conocer si parte de esos jalapeños también fue distribuida a supermercados, ya que de confirmarse podrían emitirse nuevas alertas y ampliarse el retiro del mercado.

Restaurantes retiraron el producto de manera preventiva

Como parte de las acciones implementadas tras conocerse el brote, distintas cadenas de restaurantes de comida mexicana dejaron de utilizar los jalapeños relacionados con la investigación.

Las autoridades sanitarias consideran que, al haber retirado el producto de manera inmediata, estos establecimientos ya no representan un riesgo actual para los consumidores en relación con este brote.

La investigación epidemiológica permitió establecer una relación entre los casos debido a que la mayoría de las personas entrevistadas reportó haber consumido alimentos en restaurantes de este tipo durante las semanas previas a presentar los primeros síntomas.

A partir de esa información fue posible seguir la cadena de distribución hasta identificar el lote de jalapeños vinculado con las infecciones.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonela?

La salmonela es una bacteria que provoca una infección gastrointestinal cuyos síntomas suelen aparecer entre seis horas y seis días después de consumir alimentos contaminados.

Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran diarrea, fiebre, dolor o calambres abdominales, náuseas y malestar general. En la mayoría de los casos la enfermedad desaparece sin tratamiento en un periodo de cuatro a siete días.

No obstante, los especialistas recomiendan acudir a recibir atención médica cuando la diarrea persiste por más de tres días, se presenta fiebre alta, hay sangre en las evacuaciones, vómitos constantes que impiden mantenerse hidratado o aparecen signos de deshidratación, como boca seca, poca producción de orina o mareos.

Los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones son los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las personas con el sistema inmunológico debilitado.

Continúa la investigación

Las autoridades sanitarias mantienen abierta la investigación para determinar si existen otros establecimientos o canales de distribución relacionados con el brote y establecer si los jalapeños retirados llegaron también a tiendas de autoservicio.

Mientras avanzan las indagatorias, la recomendación para comercios y distribuidores es revisar sus inventarios y retirar cualquier producto relacionado con el lote investigado, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos contagios.