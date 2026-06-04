Alertan por lluvias intensas en México este viernes 5 de junio, ¿afectarán Durango?

Las lluvias llegaron para quedarse, y conforme avanzan las semanas, estas se intensifican cada vez más, por lo que no es sorpresa que en próximas hora exista el pronóstico de precipitaciones de alta intensidad en gran parte de México. ¿Qué estados se verán afectados? ¿Durango está en la lista? Esto señala el reporte.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer, en su más reciente reporte, que prevalece en territorio nacional el temporal de lluvias, que es causado por diversos factores y sistemas que se encuentran de manera simultánea en el país.

De acuerdo con el reporte, la interacción de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del país, con canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, así como el paso de la onda tropical número 4 al sur del golfo de Tehuantepec, causarán lluvias intensas en varios estados del país.

Además, el abundante ingreso de humedad hacia el occidente, sur y sureste de México, causado por una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico, al sur de las costas de Guerrero y Michoacaán, así como otra zona de inestabilidad al sureste de las costas de Chiapas, serán otros factores para el registro de lluvias fuertes.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este viernes?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, serán múltiples los estados que este viernes 5 de junio esperen lluvias muy fuertes, con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros.

El reporte señala que estas entidades serán:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Además, con lluvias de menor intensidad, pero aún así fuertes, con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, estarán:

Nuevo León

Michoacán

Guerrero

Querétaro

Tlaxcala

Y por último, con pronóstico de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, estarán los estados de:

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tabasco

¿Y en Durango?

Si bien, Durango no figura dentro de la lista con las lluvias más intensas de este viernes 5 de junio, el estado sí espera algo de precipitaciones.