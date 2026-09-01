Alertan por lluvias intensas y hasta granizo HOY 1 de septiembre en estos estados

El mes de septiembre comienza con condiciones meteorológicas adversas en buena parte de México, pues para este martes 1 se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes en diferentes regiones del territorio nacional, además de descargas eléctricas, rachas de viento y la posibilidad de caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos favorecerán la presencia de precipitaciones durante la jornada, principalmente en entidades del noroeste, occidente, centro, sur y sureste del país.

Entre los fenómenos que mantienen las condiciones de inestabilidad se encuentra el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio, además de canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles altos de la atmósfera.

¿En qué estados habrá lluvias muy fuertes este 1 de septiembre?

Uno de los escenarios de mayor atención corresponde a las lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes, que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros durante este martes. Estas condiciones se esperan en zonas de:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Oaxaca.

Las precipitaciones no necesariamente se presentarán con la misma intensidad en todo el territorio de cada entidad. Por ejemplo, en Durango se prevé que las lluvias más importantes se concentren principalmente en las regiones oeste y sur, mientras que en Sonora serían más relevantes en el este y sur.

Asimismo, el pronóstico contempla lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, en regiones de:

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Querétaro

Puebla

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Campeche

Yucatán.

Por otra parte, Tamaulipas, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Quintana Roo podrían registrar intervalos de chubascos , mientras que para Baja California se contemplan lluvias aisladas.

Granizo y tormentas eléctricas podrían aparecer

Además de los acumulados de agua, uno de los factores que deberá tomarse en cuenta durante la jornada es la posibilidad de que las tormentas estén acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo en algunas regiones.

Las lluvias de mayor intensidad pueden provocar problemas como encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además del incremento en los niveles de ríos y arroyos. En áreas montañosas, la acumulación de agua también puede incrementar el riesgo de deslaves.

Las condiciones meteorológicas también tendrán efectos en las costas del Pacífico. Se pronostica oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en zonas costeras del sur de Baja California Sur, Jalisco, Colima y Michoacán.