Alertan por lluvias muy fuertes en México este 29 y 30 de agosto; ¿en qué estados?

Pese a que en algunas regiones sigue presente la onda de calor y las temperaturas extremas, hay otros que espera que esto termine tras la caída de precipitaciones de diferentes magnitudes.

Este fin de semana, sábado 29 y domingo 30 de agosto , no será la excepción, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado a varios estados por la caída de lluvias de 50 a 75 mm.

Pronóstico general extendido

De acuerdo al pronóstico de las próximas 48 horas, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, divergencia y el desplazamiento de la onda tropical número 33 sobre el sur provocará la caída de estas precipitaciones.

Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste de México, además se prevé la posible caída de granizo.

También, una circulación anticiclónica en niveles medios tendrá presencia en el país, generando un ambiente caluroso a muy caluroso, sobre todo en el norte de México.

Para el domingo se espera la misma situación, añadiendo que la onda tropical número 34 estaría empezando a desplazarse por el territorio mexicano.

¿En qué estados lloverá el 29 y 30 de agosto?

Las precipitaciones del fin de semana afectará al menos a 15 estados , esprando que empiecen fuertes y después muy fuertes.

Entre la lista se encuentran: