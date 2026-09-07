Alertan por nueva onda tropical: ¿En qué estados lloverá fuerte HOY lunes 7 de septiembre? 

Las lluvias continúan presentándose sobre el territorio mexicano, generando en algunos estados afectaciones de consideración como inundaciones e infraestructura dañada.

Esto se debe a diversos fenómenos que se han estado ingresando al país, sobre todo el monzón mexicano y las ondas tropicales que ingresan por el sur.

Sin embargo, para este día el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una nueva onda tropical que mantienen en vigilancia, pero que traerá consigo lluvias fuertes en varios estado.

Pronóstico general

Para este lunes 7 de septiembre el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del territorio nacional , ocasionarán lluvias puntuales intensas.

También una ciruclación ciclónica y vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, inestabilidad atmosférica y un canal de baja presión en el sureste mexicano.

Además una nueva onda tropical (la número 37) se aproximará a la península de Yucatán, generando lluvias muy fuertes en distintas zonas.

Pese a esto, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atfósmera matendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el norte del país.

¿En qué estados lloverá hoy?

Según el pronóstico emitido por el SMN, durante la tarde de este lunes se tendrán precipitaciones fuertes, muy furtes y en algunos lugares con chubascos.

Los estados que se verán afectados por este fenómeno será:

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas