Alertan por presunto hombre armado cerca de una secundaria en la ciudad de Durango

La presencia de un hombre, presuntamente armado, en las inmediaciones de una escuela secundaria generó un reporte a los números de emergencia la tarde del lunes, en la colonia Azcapotzalco, de la ciudad de Durango.

El hecho fue notificado aproximadamente a las 17:00 horas del 14 de septiembre, cuando una persona solicitó la intervención de las autoridades en la calle Uxmal, cerca de la privada Tepoztlán.

Según la información proporcionada, en la vía pública se encontraba reunido un grupo de personas que tenía música a volumen elevado y presuntamente consumía bebidas alcohólicas.

Fue durante esta situación cuando la reportante observó a uno de los hombres, quien vestía una camisa roja y aparentemente llevaba fajado a la cintura un objeto con características similares a las de un arma de fuego.

La persona que realizó la llamada aclaró que no podía confirmar si se trataba de un arma verdadera; sin embargo, decidió solicitar apoyo ante el temor de que pudiera registrarse algún incidente.

Su principal preocupación era la cercanía de la Secundaria número 57, debido a la presencia de estudiantes en el sector y el posible riesgo que representaría una persona armada en los alrededores.

El reporte quedó registrado como una posible portación de arma o cartuchos. Corresponderá a las autoridades determinar si el objeto observado era realmente un arma de fuego y establecer si existió alguna conducta constitutiva de delito.