Alertan por presuntos encuentros íntimos en estos baños de centros comerciales de Durango

En las últimas horas, ha salido a la luz un tema que ha causado alerta entre algunos duranguenses, en especial entre padres de familia, luego de que en un podcast se hablara sobre sitios públicos en la ciudad de Durango, especialmente baños de centros comerciales, que son comúnmente usados para sostener encuentros íntimos.

Fue en el más reciente episodio del podcast “Por eso joven, por eso”, donde estuvo como invitada Hironova, chica travesti, que se tocaron algunos temas de relevancia en cuanto a encuentros a través de redes sociales, abordando también el llamado “cruising”, práctica de mantener encuentros sexuales casuales en lugares públicos.

¿Qué lugares se mencionan?

De acuerdo con la información que se platica en el podcast, existirían en la ciudad de Durango algunos sitios conocidos por ser puntos de encuentro para llevar a cabo estas prácticas.

En el podcast se habla de encuentros íntimos llevados a cabo en los baños de algunos conocidos supermercados, como en Soriana Centro, Walmart Felipe Pescador y Walmart El Edén, además de otros baños ubicados en Pasaje Las Conchitas, sobre calle Pino Suárez entre Madero y Pasteur.

Además señalan que estos sitios se acuerdan con anterioridad a través de grupos de Facebook dedicados a encuentros sexuales de manera pública, por lo que ya son lugares conocidos en este tipo de prácticas.

Alertan a padres de familia

Tras la difusión del podcast, en redes sociales comenzaron a circular mensajes de alerta dirigidos a padres de familia duranguenses, en los que usuarios expresaron preocupación por los presuntos encuentros íntimos realizados en baños públicos de centros comerciales.

Una de las publicaciones que circula en grupos de Facebook, y que comenzó a compartirse, está escrito por un mujer que manifestó inquietud principalmente por la presencia de menores de edad en estos espacios.

“Pensar que mientras tu hijo entra al baño a lo que va, puede haber adultos adentro haciendo ese tipo de actividades cochinas o clandestinas, da muchísimo coraje y miedo. Están usando espacios que son 100% familiares para eso”, señala en su publicación.

Agrega que “las que tenemos hijos varones sabemos lo difícil que es: llega una edad en la que por privacidad ya no podemos meternos con ellos al baño de hombres, y se tienen que meter solitos mientras una se queda afuera esperando”.

De esta manera, hizo un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos cuando sus hijos ingresen solos a sanitarios públicos, además de pedir mayor vigilancia por parte de plazas comerciales y supermercados.

La usuaria aclaró que su mensaje no era un ataque hacia las personas que participaron en el podcast, sino una advertencia para que más familias estén enteradas del tema.

¿Qué es el “cruising”?

El “cruising” es una práctica social y sexual que consiste en buscar encuentros íntimos consensuados, generalmente entre adultos, en espacios públicos o semipúblicos.

Aunque el término se asocia principalmente con la comunidad LGBTQ+, especialmente entre hombres homosexuales y bisexuales, también puede involucrar a personas de distintas orientaciones sexuales. Esta dinámica suele desarrollarse en parques, baños públicos, playas o zonas específicas reconocidas por quienes participan en ella.

El concepto surgió décadas atrás como una forma de encuentro discreto en contextos donde la diversidad sexual enfrentaba fuertes restricciones sociales; sin embargo, con el paso del tiempo también se ha convertido en un fenómeno ampliamente conocido en la cultura popular y en plataformas digitales.