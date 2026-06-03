Alertan sobre el supuesto primer caso de gusano barrenador en Durango; sería en un gato

La agrupación de rescatistas "Gatitos Durango" alertó en sus redes sociales sobre un presunto caso de gusano barrenador detectado en un gato de la ciudad de Durango, y advirtió que cualquier ser vivo con heridas abiertas puede ser susceptible a este tipo de infestación.

La publicación surge apenas dos días después de que el presidente de la Asociación Ganadera Regional de Durango señalara que el gusano barrenador se encontraba cerca del estado, luego de que se reportaran casos en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, por lo que consideró que era cuestión de tiempo para que llegara a territorio duranguense.

Durante la mañana de este miércoles, la agrupación difundió en su página de redes sociales que el gusano barrenador ya habría llegado a la capital del estado y aseguró que la primera víctima confirmada fue un gato. Sin embargo, en la publicación no se precisa qué autoridad o institución confirmó el supuesto caso.

De acuerdo con la información compartida por la organización, el hallazgo se registró en las inmediaciones del Carril 2000.

Los rescatistas señalaron además que el gusano barrenador no afecta exclusivamente al ganado, sino que puede infestar a cualquier ser vivo que presente heridas abiertas, por lo que llamaron a la población a mantenerse alerta y revisar constantemente a sus mascotas.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios cuestionaron la falta de información oficial sobre el tema y señalaron que no han encontrado reportes relacionados en medios de comunicación o fuentes gubernamentales.

Hasta este miércoles 3 de junio, las autoridades sanitarias y agropecuarias no habían confirmado oficialmente ningún caso positivo de gusano barrenador en Durango, ni en ganado ni en animales de compañía.