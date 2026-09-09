Alexis 'N', detenido por el caso Carlos Manzo, sería sucesor de 'El Licenciado'

La detención de Alexis “N” en Zapopan, Jalisco, se sumó a las investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido en noviembre de 2025 durante una celebración pública en el Centro Histórico de esa ciudad.

La detención fue realizada mediante un operativo en el que participaron corporaciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.

También colaboraron autoridades de Michoacán y Jalisco para concretar la captura.

Señalado como sucesor de “El Licenciado”

Según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Alexis “N” habría tomado funciones dentro de la célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, fuera detenido y señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo.

Con la captura de Alexis “N”, las autoridades reportaron que ya son 32 las personas detenidas por su presunta relación con el asesinato del entonces alcalde de Uruapan.

El caso de Carlos Manzo ha llevado a las autoridades a investigar no solo a quienes habrían participado directamente en el ataque, sino también a personas que presuntamente tuvieron algún papel en la planeación, logística, financiamiento o facilitación de información relacionada con los movimientos del político.

Uno de los arrestos considerados relevantes dentro de la investigación fue justo el de “El Licenciado”, ocurrido en noviembre de 2025. Posteriormente, fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio de Manzo y por lesiones calificadas en agravio de un regidor que resultó herido durante el ataque.

Así ocurrió el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Manzo fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, cuando participaba en las actividades del tradicional Festival de la Velas por el Día de Muertos, en la Plaza Morelos de Uruapan.

El entonces presidente municipal recibió varios impactos de arma de fuego durante el evento, en medio de la presencia de ciudadanos y funcionarios.

Manzo había llegado a la presidencia municipal como candidato independiente y durante su administración mantuvo un discurso de confrontación contra grupos delictivos que operaban en la región.